Cartola FC 2020: suspensos, lesionados e prováveis da rodada #18

Antes de escalar seu time, confira a lista de suspensos, lesionados e prováveis para essa rodada #18. Também, fique de olho nos jogos que valerão para essa rodada do Fantasy game.

A princípio, além dos três jogos a menos, essa rodada será marcada por grandes desfalques. Assim como, Bruno Henrique, do Flamengo, e o zagueiro Cuesta, do Internacional, ambos suspensos dos jogos e do Cartola FC. Desde já, o mercado fecha hoje (24), às 16h (horário de Brasília). Antes de mais nada, é bom reforçar que Vasco x Corinthians, São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza, não contarão pontos para o Fantasy game.

Cartola FC: suspensos, lesionados e prováveis rodada #18

ATHLETICO-PR

Suspensos: Léo Cittadini

Lesionados: Márcio Azevedo

Time provável: Santos; Léo Gomes (Ravanelli), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner, Wellington (Richard), Erick e Christian, Nikão, Fabinho (Geuvânio) e Renato Kayzer

ATLÉTICO-GO Suspensos: Everton Felipe e William Maranhão

Lesionados: ninguém

Time provável: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Marlon Freitas, Matheus Vargas (Matheus Frizzo ou Baralhas) e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

ATLÉTICO-MG Suspensos: ninguém

Lesionados: Diego Tardelli

Time provável: Everson, Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan (Matías Zaracho); Savarino, Keno e Eduardo Sasha.

BRAGANTINO Suspensos: ninguém

Lesionados: Leandrinho, Matheus Jesus, Realpe, Vitinho e Weverson

Time provável: Cleiton, Raul, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Bruno Tubarão, Artur e Ytalo. Cartola FC: suspensos, lesionados e prováveis rodada #18

CEARÁ Suspensos: Tiago

Lesionados: Klaus, Rodrigão, Samuel Xavier, Saulo e Willian Oliviera

Time provável: Fernando Prass, Eduardo, Luiz Otávio, Eduardo Brock, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis.

CORITIBA Suspensos: Hugo Moura

Lesionados: Nathan Ribeiro, Patrick Vieira, Rafinha, Rhodolfo

Time provável: Wilson; Matheus Sales, Sabino, Nathan Silva e William Matheus; Matheus Galdezani e Ramón Martínez; Yan Sasse, Giovanni Augusto e Robson; Rodrigo Muniz.