Cartola FC 2020: suspensos, lesionados e prováveis para rodada #19

Antes de mais nada, hoje (31), começa a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Assim, uma chance de aumentar a pontuação no Fantasy game e sair na frente das competições. Desde já, Keno, um dos nomes mais escalados do Cartola FC, faz parte dos desfalques. Além disso, nomes como Robson, do Coritiba, Thiago Maia, do Flamengo e Fred, do Fluminenses, são outros atletas suspensos. Sendo assim, antes de confirmar sua escalação no game, confira nossa lista de suspensos, lesionados e prováveis para essa rodada do cartola FC.

Além disso, um dos suspensos do Cartola FC para essa rodada, foi mito de três diferentes rodadas, Keno. Sendo assim, veja quem não poderá participar do seu time do game na rodada #19. Confira a lista de suspensos, lesionados e prováveis para o Cartola FC:

Cartola FC: suspensos, lesionados e prováveis para rodada #19

ATHLETICO-PR

Suspensos: Abner Vinícius

Lesionados: Jonathan e Vitinho

Time provável: Santos; Erick, Zé Ivaldo, Felipe Aguilar e Márcio Azevedo; Christian, Richard e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Renato Kayzer.

ATLÉTICO-GO

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Time provável: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Baralhas (Willian Maranhão), Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis.

ATLÉTICO-MG

Suspensos: Keno

Lesionados: Diego Tardelli

Time provável: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan (Zaracho); Savarino, Eduardo Sasha e Marrony.

BAHIA

Suspensos: ninguém

Lesionados: João Pedro

Time provável: Douglas, Ernando (Nino Paraíba), Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Ramon (Daniel); Clayson (Élber), Rossi (Fessin) e Gilberto.

BOTAFOGO

Suspensos: Guilherme Santos

Lesionados: Gatito Fernandez, Kalou, Lucas Barros, Marcinho e Rentería

Time provável: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster (Cícero), Caio Alexandre e Honda; Rhuan (Lecaros), Bruno Nazário e Pedro Raul (Matheus Babi).

BRAGANTINO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Leandrinho, Matheus Jesus, Realpe, Vitinho e Weverson

Time provável: Cleiton, Raul, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Bruno Tubarão, Artur e Ytalo.

CEARÁ

Suspensos: Alyson

Lesionados: Samuel Xavier e Willian Oliviera

Time provável: Fernando Prass, Eduardo, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles e Vinícius; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis.

CORINTHIANS

Suspensos: ninguém

Lesionados: Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan

Time provável: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Xavier, Ederson, Ramiro e Cazares; Otero e Léo Natel.

CORITIBA

Suspensos: Robson

Lesionados: Nathan Ribeiro, Patrick Vieira, Rafinha, Rhodolfo

Time provável: Wilson; Matheus Sales (Natanael), Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Hugo Moura e Giovanni Augusto; Cerutti (Nathan), Neilton e Rodrigo Muniz (Ricardo Oliveira).

FLAMENGO

Suspensos: Thiago Maia e Willian Arão

Lesionados: Arrascaeta, Diego, Gabriel e Rodrigo Caio

TIme provável: Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Gomes (Daniel Cabral), Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Pedro.

FLUMINENSE

Suspensos: Dodi e Fred

Lesionados: Fernando Pacheco e Nenê

“Time provável: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri (André ou Yago), Hudson e Ganso; Michel Araújo, Caio Paulista (Luiz Henrique) e Marcos Paulo (Felippe Cardoso ou Lucca).

FORTALEZA

Suspensos: Bruno Melo e Paulão

Lesionados: ninguém

Time provável: Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Ronald e Juninho; Romarinho, Tinga e David.

GOIÁS

Suspensos: Pintado

Lesionados: Daniel Bessa, Fábio Sanches, Lucão do Break, Quevedo

Time provável: Tadeu; Edílson, Heron, David Duarte e Jefferson; Breno, Ariel Cabral e Shaylon; Keko, Vinícius e Rafael Moura.

GRÊMIO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Alisson e Leonardo

Time provável: Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues (Paulo Miranda) e Bruno Cortez; Lucas Silva (Maicon) e Darlan; Luiz Fernando, Robinho (Jean Pyerre) e Everton; Diego Churín.

INTERNACIONAL

Suspensos: ninguém

Lesionados: Boschilia, Paolo Guerrero e Saravia

Time provável: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

PALMEIRAS

Suspensos: ninguém

Lesionados: Luan Silva

Time provável: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron (Rony), Luiz Adriano e Wesley.

SANTOS

Suspensos: Luan Peres (STJD)

Lesionados: Carlos Sánchez, Raniel e Vladimir

Time provável: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Laércio) e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

SÃO PAULO

Suspensos: ninguém

Lesionados: Liziero, Walce

Time provável: Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

SPORT

Suspensos: ninguém

Lesionados: Alê Santos e Maxwell

Provável time: Luan Polli; Patric, Adryelson, Maidana, Raul Prata (Júnior Tavares); Ricardinho, Marcão; Lucas Mugni; Thiago Neves, Marquinhos e Leandro Barcia.

VASCO

Suspensos: Leandro Castan

Lesionados: Breno e Ramon

Time provável: Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Léo Gil (Vinícius), Carlinhos e Benítez; Talles Magno e Tiago Reis.

