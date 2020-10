Cartola FC 2020: veja os times e jogadores que mais chutam a gol

Antes de mais nada, o que mais pontua no cartola FC são os gols, porém finalizações também contam. Sendo assim, quanto mais os jogadores finalizam, mais pontos os cartoleiros acumulam. Nessa lista vamos conferir quais são os times e jogadores mais ofensivos do campeonato no ano de 2020. Desde já, fique atento nas melhores opções e dicas para montar seu time de peso. Assim, confira também qual atleta tem maior número de finalizações.

Antes de tudo, saiba que bola na trave vale 3 pontos, chute ou cabeçada defendida soma 1.2 pontos e a tentativa que vai para fora, rende 0.8 pontos. Desde já, esses dados apresentados foram considerados até a rodada #16 do Cartola FC. Sendo assim, o time que se encontra em primeiro lugar, é o Atlético-MG, do argentino Sampaoli. Assim, o time também é o dono do melhor ataque da competição com 24 gols. Do mesmo modo, em segundo vem o time do Flamengo e em terceiro o Bragantino. Confira a lista completa:

Cartola FC: times que mais finalizam

Finalizações por times

1º Atlético-MG (155 finalizações – 24 gols)

2º Flamengo (152 finalizações – 19 gols)

3º Bragantino (146 finalizações – 15 gols)

4º Ceará (145 finalizações – 14 gols)

5º Palmeiras (140 finalizações – 17 gols)

6º Grêmio (139 finalizações – 16 gols)

7º Internacional (134 finalizações – 24 gols)

8º Santos (134 finalizações – 13 gols)

9º São Paulo (132 finalizações – 16 gols)

10º Atlético-GO (128 finalizações – 13 gols)

11º Athlético-PR ( 119 finalizações – 10 gols)

12º Bahia (115 finalizações – 12 gols)

13º Botafogo (112 finalizações – 14 gols)

14º Fluminense (110 finalizações – 18 gols)

15º Fortaleza (106 finalizações – 11 gols)

16º Corinthians (105 finalizações – 11 gols)

17º Coritiba (103 finalizações – 9 gols)

18º Sport (98 finalizações – 13 gols)

19º Vasco (97 finalizações – 18 gols)

20º Goiás (72 finalizações – 12 gols)

Cartola FC: jogadores que mais finalizam

Antes de mais nada, o jogador que mais finaliza, faz parte do time que está em primeiro lugar, o Atlético-MG. Sendo assim, o primeiro nome da lista, é o atacante Keno. Assim como, Marinho, o vice-artilheiro do Brasileirão é o segundo colocado da lista. Além disso, segue a lista com Robson do Coritiba em terceiro, Gabigol e outros nomes de peso. Desde já, confira a lista:

1º Keno – Atlético-MG (41 finalizações – 8 gols)

2º Marinho – Santos (40 finalizações – 10 gols)

3º Robson – Coritiba (37 finalizações – 6 gols)

4º Gabriel – Flamengo (32 finalizações – 5 gols)

5º Alisson – Grêmio (31 finalizações – 1 gol)

6º Vinícius – Ceará (30 finalizações – 4 gols)

7º Thiago Galhardo – Internacional (29 finalizações – 13 gols)

8º Nenê – Fluminense (27 finalizações – 7 gols)

9º Gilberto – Bahia (27 finalizações – 1 gols)

10º Artur – Bragantino (24 finalizações)

11º Cano – Vasco (22 finalizações – 7 gols)

12º Pablo – São Paulo (21 finalizações – 1 gol)

13º Matheus Babi – Botafogo (19 finalizações – 4 gols)

14º Willian – Palmeiras (18 finalizações – 4 gols)

15º Romarinho – Fortaleza (18 finalizações – 2 gols)

16º Léo Cittadini – Athlético-PR (17 finalizações – 1 gol)

17º Gustavo Ferrareis – Atlético-GO (15 finalizações – 1 gol)

18º Jô – Corinthians (14 finalizações – 3 gols)

19º Jonatan Gomez – Sport (14 finalizações – 1 gol)

20º Vinícius – Goiás (14 finalizações – 3 gols)

A princípio, o mercado do Cartola FC fecha no sábado (24), às 16h (horário de Brasília).