Cartola FC 6ª rodada: veja quais jogadores mais pontuaram

Enfim, mais uma rodada do Cartola FC chega ao fim e ao menos nesta 6ª rodada pode-se dizer que o desfecho foi favorável. Antes do início, foi dito que seria a rodada mais difícil para escalar. No entanto, ao fim dela é correto afirmar que foi a melhor até então em quesito de alta pontuação.

Se você seguiu nossas dicas da 6ª rodada dadas aqui, provavelmente se saiu muito bem. Isso porque dos 10 maiores pontuadores, seis deles apareceram na lista de dicas econômicas e/ou das melhores apostas. Wellington Paulista foi o maior pontuador com 16,70 pontos. Sendo assim, vamos a lista dos que mais se destacaram.

10 maiores pontuadores da 6ª rodada

Como dito acima, 60% das nossas apostas apareceram nos melhores da rodada. O que é excelente! Além do mais, se você escalou um destes como capitão, a sorte foi em dobro. Ademais, vale destacar também que alguns destes estavam como opções baratas, o que rendeu uma boa valorização.

1º lugar

O maior pontuador da 6ª rodada foi uma nossa dica econômica que custa menos que C$7,00: Wellington Paulista. O atacante do Fortaleza fez 2 dos 3 gols na partida e terminou na primeira posição com 16,70 pontos.

