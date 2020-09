Cartola FC 8ª rodada: veja quais jogadores mais pontuaram

Rodada não teve bom rendimento das nossas dicas dadas aqui mas as opções ofensivas fizeram a diferença , justificando a média nacional de cerca de 50 pontos. João Paulo, goleiro do Santos, foi o maior pontuador da 8ª rodada

Enfim, mais uma rodada do Cartola FC chega ao fim e ao menos nesta pode-se dizer que o desfecho não foi tão favorável assim e aqui daremos os nomes dos maiores pontuadores da 8ª rodada. Antes do início tínhamos bons favoritos e ótimos nomes sugeridos como apostas. No entanto, nem todos os indicados se saíram. Por outro lado, as opções ofensivas se destacaram bem. Por exemplo, todos os nomes para o ataque marcaram gols.

10 maiores pontuadores da 8ª rodada

Tendo em vista o desfecho da rodada, alguns favoritismos se confirmarem no entanto os mais indicados nem tanto. É o caso da vitória do Flamengo e São Paulo. Por outro lado, o contrário com o tropeço do Inter em casa: Thiago Galhardo continua imparável e foi o terceiro maior da 8ª rodada. Sendo assim, vamos aos nomes dos maiores pontuadores:

1º lugar

O maior pontuador da 8ª rodada foi o goleiro João Paulo do Santos com 16 pontos. A partida realizada no sábado e JP foi responsável por algumas defesas difíceis e por garantir a vitória do Peixe por 1 a 0, fora de casa diante do Ceará. Dessa forma, nenhum dos que atuaram no domingo conseguiram superar sua pontuação.

Na 2ª posição, outro nome do Santos e também de uma posição defensiva. O lateral Felipe Jonathan, com os 5 pontos de SG e uma assistência para o gol, obteve 15,40 pontos.

Na 3ª posição está o nome do Inter e do Cartola FC na temporada, pra variar, Thiago Galhardo. Não obstante uma ótima regularidade, Thiago está como opção de meia no game (sua posição de origem) mas fazendo a função de centroavante, o que facilita mais ainda para suas altas pontuações.

Apesar do empate em 2 a 2 entre Inter e Bahia, Galhardo foi decisivo nos dois gols. O meia deu uma assistência para o primeiro gol e marcou o segundo. Sendo assim, terminou a rodada com 15 pontos. Além disso, vale dar destaque para sua incrível média de 9,22 pontos.

Veja o ranking completo dos maiores pontuadores da 8ª rodada do Cartola FC

Na 4ª posição está o atacante Brenner do São Paulo com 14,10 pontos . O jovem da base entrou no segundo tempo e fez o diferencial na partida, fazendo o gol de empate e dando assistência para o terceiro gol. Na 5ª posição, também deste confronto mas do Fluminense, Wellington Silva que marcou o único gol do Tricolor do Rio e terminou com 13 pontos .

do São Paulo com . O jovem da base entrou no segundo tempo e fez o diferencial na partida, fazendo o gol de empate e dando assistência para o terceiro gol. Na 5ª posição, também deste confronto mas do Fluminense, que marcou o único gol do Tricolor do Rio e terminou com . Na 6ª posição, outra opção da base que entrou e mudou o rumo da partida. O atacante Gabriel Verón que entrou no 2º tempo e foi decisivo na virada do Palmeiras em cima do RB Bragantino por 2 a 1. Participando dos dois gols, marcando um e uma assistência, terminou com 12,50 pontos.

que entrou no 2º tempo e foi decisivo na virada do Palmeiras em cima do RB Bragantino por 2 a 1. Participando dos dois gols, marcando um e uma assistência, terminou com Nas 3 posições abaixo, três meias que deixaram seus gols nas partidas que jogaram. Respectivamente, Vitor Bueno do São Paulo ( 12,10 pontos ); Patrick do Internacional ( 11,90 pontos ) e Edson do Atlético-GO ( 11,40 pontos ).

do São Paulo ( ); do Internacional ( ) e do Atlético-GO ( ). Fechando a lista dos 10 maiores pontuadores da 8ª rodada está Guga do Atlético-MG com 10,50 pontos.

Dessa forma, em resumo, pode-se dizer que esta lista foi um pouco surpresa tendo em vista uma presença de posições defensivas no topo e de jogadores que entraram no 2º tempo. Além do mais, nossas dicas não saíram como esperado. Por outro lado, as opções ofensivas garantiram no mínimo os 8 pontos como salvação.