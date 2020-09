Cartola FC 2020: entenda Como funciona o sistema de pontuação

O sistema de pontuação do Cartola é computado de acordo com o rendimento do atleta na partida e possui uma base de scouts como referência.

O Cartola FC é um game de futebol que permite que o usuário monte uma equipe a cada rodada utilizando jogadores diversos. E ao selecionar estes atletas, o objetivo é que eles pontuem bem. Assim, o somatório dos 11 escalados e o técnico alcance a melhor pontuação possível. Sendo assim, explicaremos como funciona o sistema de pontuação.

Sistema de pontuação do Cartola FC

Os pontos são dados de acordo com as atuações dos atletas em campo após cada jogo, através dos itens de scout. E também alguns com base na súmula oficial das partidas. Sendo assim, o desfecho da pontuação só é concretizado após a disponibilização do documento. Não obstante, é válido ressaltar também que é partir das estatísticas de pontos ao longo das rodada, que é feito a média e é assim que se baseia o sistema de valorização. Além disso, é por isso que um atraso deste pode atrasar a atualização do mercado

Para o ano de 2020, houve algumas mudanças na pontuação. Por exemplo, o desarme, o passe incompleto e a defesa difícil tiveram alteração na pontuação. Ademais, para esse ano a empresa Footstats é que está responsável pela análise dos pontos e ao que parece estão mais rigorosos. Um exemplo disso, são os chamados agora passes incompletos. O que está tirando bastante pontos, principalmente de goleiros e laterais.

No entanto, mostraremos aqui basicamente todo o sistema de pontuação do Cartola FC.

Scouts de defesa

Scouts Pontos Desarmes (DS) + 1,0 Falta cometida (FC) – 0,5 Gol contra (GC) – 5,0 Cartão amarelo (CA) – 2,0 Cartão vermelho (CV) – 5,0 Jogo sem sofrer gol (SG) – exclusivo para as posições de goleiro, zagueiro e lateral + 5,0 Defesa difícil (DD) – exclusivo para a posição de goleiro + 4,0 Defesa de pênalti (DP) – exclusivo para a posição de goleiro + 7,0 Gol sofrido (GS) – exclusivo para a posição de goleiro – 2,0

É nos scouts de defesa que estão as únicas e principais mudanças. Por exemplo, os antigos “passes errados” agora se chamam “passes incompletos“. A pontuação sofreu um “aumento”. Sendo assim, passou de “-0,3” para “-0,1”. Por outro lado, os jogadores estão mais suscetíveis a este erro.

Outra alteração que teve mudança foi os desarmes. Um critério que já chegou a valer quase 2 pontos em temporadas anteriores, agora vale apenas 1 pontos. As defesas difíceis também tiveram aumento. De 3, estão valendo 4 pontos. No entanto, mais um critério que está mais rigoroso na análise.

Scouts de ataque Cartola FC

Para os scouts de ataque não tiveram alterações na pontuação. Sendo assim, as posições ofensivas continuam sendo a principal fonte de boa pontuação. Sendo mais específico, as assistências e o gol é claro. Valendo 5 e 8 pontos, respectivamente. Eventualmente, ainda há o modo capitão disponível. Portanto, caso acerte na escolha deste, a alta pontuação será um fato. Para efeito de comparação, o a pontuação de gol no Cartola FC vale o dobro que em outros fantasy do mundo. Na Premier League (Inglaterra), vale 4 pontos apenas.