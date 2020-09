Cartola FC: melhores dicas econômicas para escalar na 7ª rodada

Dicas econômicas para a 7ª rodada do Cartola FC: Uma escalação selecionando atletas baratos para aqueles que possuem baixo patrimônio e almejam valorização e alta pontuação.

Veja aqui dicas econômicas para a 7ª rodada do Cartola FC. Assim como nas sugestões das melhores apostas, priorizaremos os times favoritos. São eles: Santos, Grêmio e Fluminense. No entanto, optaremos por apostas abaixo de C$10 na medida do possível. Não obstante, vale lembrar que o mercado fecha às 18h desta quarta (02/09).

Dicas econômicas para escalar na 7ª rodada do Cartola FC

Sendo assim, deixaremos aqui dicas baratas com possibilidade de se destacarem nesta 7ª rodada para você que ainda possui um baixo patrimônio e não pode investir tão alto assim.

Goleiros

Para esta posição, optaremos por Vanderlei. O goleiro do Grêmio passa confiança e ao mínimo esperamos manter o SG. No enanto, ele é capaz de oferecer até mais simplesmente os 5 pontos e está custando C$8,34. Marcos Felipe do Fluminense custando apenas C$0,99 é uma opção baratíssima. Tadeu (Goiás) e Fernando Prass (Ceará).

Laterais

Para as laterais iremos apostar na dupla do Fluminense, Egídio (C$10,97) e Calegari (C$2,86). Além destes, Jeferson do Goiás é uma aposta considerável por C$5,99. Por outro lado, caso queira gastar um pouco mais, sugerimos Felipe Jonathan do Santos por C$11.

Zagueiros

A primeira opção da regra, fugiremos um pouco da regra. Geromel (Grêmio) está presente aqui tanto como na lista das melhores opções. Custando um pouco caro mas nem tanto, por C$11,59. A segunda opção vai para Rafael Vaz (Goiás) por C$7,53. No entanto, caso prefira opção mais baratas ainda, a dupla de zaga do Santos (Lucas Veríssimo e Bruno Perez) e Nino (Fluminense) estão entre as opções baratíssimas.

Meio Campo

Para o meio de campo, nossa aposta econômica será Carlos Sanchez (Santos) por C$5,65. Complementando o trio, em compensação às economias, investiremos um poucos mais e escalaremos Nenê (Fluminense) e Fernando Sobral (Ceará), assim como nas melhores apostas.

No entanto, vale a pena ficar de olho em: Bruno Nazário (Botafogo)

Atacantes

Para a posição em que colocamos mais expectativa, selecionaremos Evanilson (Fluminense) como o principal nome por C$8,50. Diego Souza (Grêmio) aparece novamente na lista custando C$10,01. Fechando o trio, uma aposta baratíssima e de muita qualidade: Pedro (Flamengo) por C$0,99. Por outro lado, vale a pena ficar de olho também em: Soteldo (Santos), Gilberto (Bahia) e Pedro Raul (Botafogo).

Técnicos

Para a posição de técnico, Odair Helmann (Fluminense) e Paulo Autuori (Botafogo) são as melhores opções econômicas.