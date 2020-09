Cartola FC 2020: Dicas econômicas para a 9ª rodada

Neste texto traremos dicas do Cartola FC a 9ª rodada para você mitar mesmo com economia. Então confira a seguir os principais nomes de baixo custo que têm possibilidade de pontuar alto. Importante: o mercado fecha às 16h30 desta quarta (09).

Dicas econômicas para a 9ª rodada do Cartola FC

Assim como nas principais dicas dadas anteriormente para a 9ª rodada, para as econômicas tentaremos aconselhar jogadores dos times mais favoritos a vencerem. No entanto, não nos basearemos somente nisso. Algumas apostas se repetirão mas outras também terão destaque.

Goleiros

Para a opção do gol, assim como nas principais dicas, optaremos por Fernando Miguel (Vasco) que está custando C$ 9,77. Não obstante o baixo custo, acho que compensa muito a sua escalação, talvez o principal nome para esta posição para esta rodada. Outras opções mais baratas que esta, visando mais manter o SG, são Santos (Athlético-PR) e Felipe Alves (Fortaleza).

Laterais

Nossa principal dica de lateral é um nome que também aparece nas duas categorias de texto e do Vasco: Yago Pikachu custando C$8,71. Apesar de Pikachu já ter rendido mais em temporadas passadas do game, para essa rodada ao meu ver é dos principais nomes da posição tanto por apresentar risco no ataque e pela seguridade dos 5 pontos do SG. Jeferson (Goiás) fica com a segunda opção.

Além destes, vale a pena ficar de olho também em:

Juanfran (C$6,07) e Léo (C$4,92) – São Paulo

(C$6,07) e (C$4,92) – São Paulo Henrique – C$6,68 – Vasco

– C$6,68 – Vasco Abner Vinícius – C$8,72 – Athletico-PR

Zagueiros

Para a a dupla de zaga, repetiremos também os mesmos nomes das principais dicas: Cuesta (Inter) custando pouco mais de C$10 e Miranda (Vasco) por menos de C$5. Dois ótimos nomes que devem ao mínimo assegurar o SG e seus times são favoritos para sair vitoriosos.

No entanto, caso ainda esteja querendo mais sugestões, dois nome de um mesmo confronto mas de times opostos: Rafael Vaz (Goiás) e Sabino (Coritiba), cada um custando pouco menos que C$7 e boas opções até ofensivamente mesmo. No entanto, é um duelo em aberto em que não vejo grandes favoritismos.Duas apostas um pouco ousadas até.

Meio Campo para a 9ª rodada – Dicas Cartola FC

Para o meio campo a primeira sugestão é para Benitez (Vasco). Confesso que o argentino não foi tantas vezes sugerido aqui, ao menos como a grande opção mas para a 9ª rodada aparenta ser a melhor opção em relação ao custo x expectativa. Benítez é uma das peças chaves do elenco que vêm apresentando bom futebol e quase sempre participativo nos lances.

Éverton Ribeiro (Flamengo) e Franco (Atlético-MG) completam o trio de meio campo. Além destes nomes, também estão entre boas opções baratas Edenílson (Inter), Araos (Corinthians) e Andrey (Vasco).

Atacantes para a 9ª rodada – Dicas Cartola FC

Visando um trio de ataque goleador por naturalidade, os três nomes para essa opção são Wellington Paulista (Fortaleza), Luciano (São Paulo) e Gilberto (Bahia). No entanto, Romarinho (Fortaleza), Eduardo Sasha (Atlético-MG) e Rafael Moura (Goiás) formam um trio alternativo.