Dicas Cartola FC – #12 rodada: veja 3 dicas econômicas por posição

Se você está com problemas de baixo patrimônio e/ou visa escalar jogadores visando a valorização, separamos aqui 3 dicas econômicas por posição para a 12ª rodada do Cartola FC. Dessa forma, optamos por nomes abaixo das C$ 10 e que esperamos que pontuem bem na rodada do fim de semana. Além disso, vale lembrar que você tem até sábado (19/09) às 18h.

12ª rodada do Cartola FC – Dicas econômicas

Para esta 12ª rodada a previsão é de melhora e alta pontuação como sempre. Como dito, as últimas duas rodadas foram longe do ideal no quesito pontuação. Não só isso, mas também a desvalorização foi uma consequência. Sendo assim, são muitos os cartoleiros que ainda têm dificuldades para investir na escalação. É por isso que aqui mostraremos algumas opções econômicas. Além disso, você pode também conferir dicas para valorização.

Agora, vamos de dicas econômicas:

Goleiros – dicas econômicas

Começando pelo gol, optaremos por Jean. O goleiro do Atlético-GO sempre garante algumas defesas difíceis nas rodadas. Além do mais, tem batido faltas e pênaltis, o que na sorte pode gerar uma pontuação mais alta ainda. Ademais, enfrenta o Botafogo, uma equipe que tem dificuldades para fazer o ataque balançar as redes.

Outras duas sugestões são:

Fernando Prass (Ceará)

(Ceará) Fernando Miguel (Vasco)

Laterais

A nossa principal sugestão econômica para esta posição será Marcos Rocha do Palmeiras. O lateral do Verdão está com uma média longe daquilo que já rendeu no game. No entanto, no quesito de desarmes ele é bom demais e está por um baixo preço (C$ 8,12).

Mariano (Atlético-MG) e Moisés (Internacional) completam o trio de laterais como sugestões econômicas.

Zagueiros – dicas econômicas

Constantemente nas nossas listas de dicas, para a zaga indicaremos Lucas Veríssimo do Santos. O zagueiro santista dispõe de técnica e versatilidade, um diferencial para esta posição. Ademais, esperamos que mantenha o SG e garanta os 5 pontos. Analogamente, nesta linha de objetivo, Miranda (Vasco) e Luccas Claro (Fluminense) são as outras duas opções por um preço bem barato.

Meio Campo – dicas econômicas

O trio de meio campo para a 12ª rodada, como sempre bastante ofensivo, visando gols e assistência, tendo em vista que é uma posição bastante propícia a alta pontuação. Sendo assim, os nomes são:

Vinícius (Ceará)

(Ceará) Gustavo Ferrareis (Atlético-GO)

(Atlético-GO) Benítez (basco)

Vinícius é claramente a nossa grande dica da posição. Contudo, é um dos mais escalados da rodada. O meia do Ceará está sendo um dos principais do time na temporada. Além disso, está custando C$ 9,55 é possui 6,05 de média. Uma das maiores da posição no Cartola.

Atacantes

A nossa principal dica de atacante é Luiz Adriano do Palmeiras. Além do preço em conta, o atacante palmeirense já marcou 4 gols no campeonato. Além disso, é um atacante que precisa de poucas finalizações para marcar. Bem como, o adversário é o Flamengo, uma equipe cheia de desfalques e que leva gol toda partida praticamente.

Não apenas esta dica, sugerimos também Eduardo Sasha (Galo) e Abel Hernandez (Inter) como dicas econômicas e completando o trio de ataque.

Técnicos

Para técnicos com preço em conta, esperando que obtenham uma boa média, sugerimos:

Ramon Menezes (Vasco)

(Vasco) Guto Ferreira (Ceará)

(Ceará) Odair Helmann (Fluminense)

Curtiu as dicas econômicas para a 12ª rodada? Acompanhe os melhores conselhos para o Cartola FC com a gente.