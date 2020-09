Cartola FC para iniciantes: guia completo para aprender a jogar

Um guia para aqueles que estão começando recentemente no Cartola FC e não entendem muito bem ainda o funcionamento do jogo

Aqui teremos um guia para iniciantes no Cartola FC ou para os que ainda têm dúvidas relacionadas no jogo. O Cartola FC é um game fantasy criado em 2004 no qual as pessoas montam seus times com jogadores de futebol da vida real.

No entanto, o game se popularizou bastante ao longos dos anos e a cada temporada novos jogadores entram para a diversão. Dessa forma, muitos principiantes/novatos têm dificuldades de como funciona a metodologia. Sendo assim, muitos desistem antes do fim da temporada por não entenderem a sistemática.

Como cria sua conta?

O primeiro passo de tudo, que te dará um login para entrar no jogo mas que o passo a passo é bem simples.

Faça um login na Globo.com. Caso não tenha, faça o cadastro

Acesse o aplicativo do Cartola FC ou a página do game na internet e começar a criar o time

Dê um nome para ao seu time e crie um perfil usando seu nome e time de coração;

Escolha entre as opções Cartola FREE (de graça) ou Cartola PRO, por R$ 49,90 ao ano. Vale lembrar que a opção paga te dá mais direitos e mais opções para jogar, o que lhe gera mais benefícios:

Feito isso, basicamente está tudo preparado está preparado para você começar a escalar o seu time e competir no game.

Como funciona o Cartola FC?

A disputa do Cartola se dá na utilização de todos os jogadores inscritos no Campeonato Brasileiro Série A e a maioria das pontuações são baseadas na súmula oficial das partidas pela CBF. No entanto, outros scouts são fictícios mas de extrema importância, como por exemplo os desarmes e as defesas difíceis.

O orçamento inicial do game é de C$100 (cartoletas, a moeda virtual do Cartola) e independente da rodada em que você começa a jogar, este será o valor do seu patrimônio. No entanto, o ideal é sempre iniciar na 1ª rodada e escalar seu time em todas as 38 para fins competitivos. Por outro lado,nada impede que você comece a jogar no decorrer da competição.

Como escalar o seu time? – Guia para iniciantes

A competição do Cartola se dá por pontuação. Ganha aquele que nas 38 rodadas que acumular o maior número de pontos seja na liga nacional ou numa liga entre amigos. Ou seja, o objetivo é obter mais pontos do que os adversários. Dessa forma, é importante não se esquecer de montar o seu time todas as rodadas e seguir as melhores dicas para se dar bem no game. Além de tudo isso, contar com a sorte também.

Assim como num jogo de futebol normal, são 11 os jogadores de sua preferência a se escalar e o técnico. São 7 os esquemas táticos que o game dispõe para o cartoleiro escalar. No entanto os mais utilizados são aqueles em é possível contar com 3 atacantes no elenco, a posição mais propensar a ter altas pontuações.

Outras dicas primordiais são: escale sempre os jogadores com status de provável, os que têm mais probabilidade de iniciar a partida jogando (os que não jogam, não pontuam); escolher bem o seu capitão pois será aquele em que terá a pontuação dobrada e não se esquecer de confirmar a escalação após o término da montagem ou depois de alguma alteração, pois é assim que ela é salva e seu time da rodada é escalado.

ORÇAMENTO INICIAL DO CARTOLA FC

Como o orçamento inicial é de 100 cartoletas, na sua primeira rodada você deverá escalar uma equipe dentro desse limite de orçamento. O seu patrimônio irá valorizar ou desvalorizar ao longos das rodada de acordo com o desempenho dos seus escalados. Sendo assim, ele sofrerá valorização ou desvalorização em função do desempenho dos jogadores escolhidos por você a cada rodada.

Por isso, nas primeiras rodadas, procure escalar jogadores mais baratos, pois estes tendem a sofrer uma valorização maior em caso de bom desempenho. Caso o jogador escalado vá bem na rodada, ele fará pontos e a tendência é que valorize, gerando mais cartoletas. Se for mal, você perde pontos e, possivelmente, cartoletas.

Escolhendo os jogadores de sua prefêrencia e escalado o time, basta esperar o início da rodada e torcer para os seus escalados se destacarem na partida. A sua pontuação será o somatório destes 11 mais o técnico escolhido. Vale lembrar que para o ano de 2020 o Cartola FC disponibilizou mais uma hora para escalar o time. Ou seja, o mercado agora fica aberto até uma hora antes do início da primeira partida da rodada.

Valores das pontuações para o Cartola FC 2020

Os scouts do Cartola vêm tendo alterações nas pontuações do jogo ao longo das temporadas. Para o ano de 2020, três fundamentos tiveram o critério alterado e pontuação modificada: o desarme, o passe incompleto e a defesa difícil. Sendo assim, segue abaixo os valores de pontuações dos scouts atualizados:

Pontuação dos scouts de ataque do Cartola FC