Cartola FC – Rodada #20: dicas de escalação por posição

Antes de tudo, fique atento cartoleiros, mais uma rodada do Cartola FC começa neste sábado. Desde já, vamos conferir dicas de escalação por posição para o Fantasy Game. A princípio, na rodada #19 do game, a média de pontuação foi uma das mais baixas, 38,61 pontos. Porém, quem seguiu nossas dicas conseguiu 59,75 pontos. Sendo assim, nossa intenção na rodada #20 do Cartola FC é mitar.

Em primeiro lugar, essa rodada terá algumas novidades ruins para os cartoleiros. Assim, os mitos Thiago Galhardo e Marinho, não entrarão em campo, já que estão suspensos. Contudo, temos outros nomes que vão te ajudar montar seu time de peso. Desde já, o nome da rodada #20 vem do São Paulo, o atacante Brenner, é a aposta deste final de semana. Além disso, temos Keno, do Atlético-MG voltando de suspensão. Veja a lista completa das dicas de escalação por posição:

Cartola FC: Dicas de escalação por posição para rodada #20

A princípio, no gol temos dois grandes goleiros, Hugo, não foi muito bem na rodada passada. Assim, além de levar quatro gols, ele negativou, porém, fez duas defesas difíceis. Sendo assim, o goleiro do Flamengo é uma grande aposta nesta rodada #20. Assim como, Fernando Prass, que também não fez uma boa pontuação na rodada passada, mas agora joga em casa contra o Sport. Confira então as dicas de escalação por posição:

Goleiros

Hugo Souza (Flamengo) 2.17

Fernando Prass (Ceará) 5.09

Zagueiros

Léo Ortiz (Bragantino) 8.45

Kanu (Botafogo) 6.26

Laterais

Heitor (Internacional) 4.61

Bruno Pacheco (Ceará) 8.46

Viña (Palmeiras) 10.02

Meias

Vinícius (Ceará) 10.73

Patrick (Internacional) 11.96

Atacantes

Brenner (São Paulo) 7.17

Keno (Atlético-MG) 13.79

Pedro (Flamengo) 6.17

Wesley (Palmeiras) 6.73

Técnicos

Eduardo Coudet (Internacional) C$ 12.28

Guto Ferreira (Ceará) C$ 8.77

Antes de mais nada, na zaga temos dois nomes que estão em boa fase no campeonato, Léo Ortiz, vem de três rodadas pontuando bem. Assim, enfrenta o Santos neste final de semana, porém um Santos, sem Marinho. Assim como, Kanu, o zagueiro tem possibilidade de SG, já que, enfrenta o Bahia, time que não vem de boa fase. Sendo assim, esses dois zagueiros entram na nossa lista de dicas de escalação por posição para rodada #20.

Desde já, mesmo sem os dois mitos do campeonato, Thiago Galhardo e Marinho, essa rodada pode surpreender os amigos cartoleiros. A princípio, em primeiro lugar temos Brenner, o atacante do São Paulo, se encontra em ótima fase. Assim, além de enfrentar o time do Goiás, joga em casa e tem tudo para mandar muito bem. Bem como, Keno, o atacante do Atlético-MG, volta de suspensão e pode render muitos pontos, já que, joga em casa contra o Flamengo.

A princípio, o mercado fecha no sábado (7), às 17h (horário de Brasília).