Cartola FC – Rodada #20: dicas estratégicas e jogos da rodada

Antes de mais nada, a rodada #20 do Fantasy game, tem tudo para surpreender muitos cartoleiros. A princípio, teremos a falta dos dois mais escalados nas últimas rodadas, Marinho e Thiago Galhardo. Assim, além de novas sugestões para suprir esses atletas, vamos dar algumas dicas estratégicas para você mitar no Cartola FC. Além disso, confira os jogos que valerão para essa rodada do game. Desde já, fique atento, o mercado fecha no sábado (7), às 17h (horário de Brasília). Por fim, confira nossas dicas estratégicas do Cartola FC e os jogos da rodada:

Cartola FC: dicas estratégicas e jogos da rodada #20

SÁBADO

Athletico x Fortaleza – (Arena da Baixada) às18h

São Paulo x Goiás – (Morumbi) às 19h

Atlético-GO x Corinthians – (Estádio Olímpico) às 21h

DOMINGO

Vasco x Palmeiras – (São Januário) às 16h

Internacional x Coritiba – (Beira-Rio) às 16h

RB Bragantino x Santos – (Nabi Abi Chedid) às 18h15

Atlético-MG x Flamengo – (Mineirão) às 18h15

Bahia x Botafogo – (Pituaçú) às 18h15

Fluminense x Grêmio – (Maracanã) às 20h30

Ceará x Sport – (Castelão) às 20h30

Cartola FC: dicas estratégicas para rodada #20

Juninho (Bahia) C$ 7.55

Com uma média de 2,41 pontos, o zagueiro do Bahia teve grande desvalorização depois da última rodada. Porém, agora joga em casa e o time precisa vencer, assim, tem grande chance de SG. Além disso, ele precisa de 0,3 pontos para valorizar, e atenção esse é um dos jogadores “escondidos” da posição no mercado.

Gabriel Menino (Palmeiras) C$ 5.43

O meia do Verdão também não foi bem na rodada passada do Cartola FC. Contudo, vinha de três jogos mandando muito bem, ele tem três assistências na competição. Além disso, uma média de 3,14 pontos. Assim, o time do Palmeiras enfrenta o Vasco nessa rodada. Desde já, esse confronto pode possibilitar um resultado positivo para o jogador que precisa apenas de 0,2 pontos para valorizar.

Savarino (Atlético-MG) C$ 5.65

A princípio, o atacante do galo tem média de 3,22 pontos. Sendo assim, entra na lista das dicas estratégicas do Cartola FC, já que, possuí três gols e duas assistências no campeonato. Desde já, o time do Atlético-MG, joga em casa e enfrenta o Flamengo, que tem uma defesa muito exposta. Assim, o jogador pode ter uma boa pontuação, além disso, precisa de 0,7 pontos para valorizar no game.

Renato Kayzer (Athletico-PR) C$ 6.46

O atacante do furação tem cinco gols na competição e é uma das dicas estratégicas do Cartola FC para rodada #20. Desde já, o Athletico-PR enfrenta o fortaleza neste final de semana. Porém, embora não seja um jogo fácil, jogando em casa, o furação tem tudo para conseguir uma boa pontuação. Além disso, o atacante tem média de 4,56 pontos e precisa de 1,4 pontos para valorizar no Fantasy game.