Cartola FC: veja as principais dicas econômicas para a 8ª rodada

Veja as melhores apostas e dicas econômicas da 8ª rodada do Cartola. Mercado veja neste sábado (05/09)

Para a 8ª rodada do Cartola, olhando pelos confrontos, aparentemente há vários jogos com fáceis favoritos e consequentemente bastantes opções para escalação. O grande favorito deste final de semana é o Flamengo que abre a rodada e parece está aos poucos reencontrando o caminho do bom futebol. No entanto, há outras bons favoritos também como Internacional, São Paulo e Vasco, ambos como visitante. Sendo assim, lembramos aqui que o mercado fecha às 17h deste sábado.

Após o término da 7ª rodada, num breve intervalo de dias já temos a próxima. Esta última rodada podemos dizer que foi razoável tendo em vista que nem todas as nossas apostas pontuaram muito. Por outro lado, nem tudo foi um desastre. Por exemplo, Pedro foi uma das nossas apostas econômicas por C$0,99 e foi o segundo maior pontuador da rodada com 20,40 pontos.

As melhores apostas e dicas econômicas para a 8ª rodada do Cartola FC

Como foi dito acima, os grandes favoritos desta rodada são os mandantes Flamengo, Inter, Vasco e São Paulo e os jogadores destes times serão a base das apostas. No entanto, não nos limitaremos a estes e tentaremos abrir um leque maior de opções. Vamos aos nomes.

Opções de escalações da 8ª rodada – Cartola FC

Goleiros

Talvez a posição que mais arriscaremos um pouco mais nos nomes visando um alto número de defesas difíceis. Como primeira opção de goleiro aconselho Gatito Fernandez do Botafogo que enfrenta o Corinthians fora de casa. A alternativa como segunda opção mas um nome tão bom quanto é Wilson do Coritiba.

Por outro lado, caso opte por opção mais baratas e visando valorização, Marcelo Lomba (Inter), Fernando Miguel (Vasco) e Vanderlei (Grêmio) são ótimas opções.

Laterais

Na opção de lateral, o grande nome do Cartola nesta temporada para esta posição Saravia do Internacional. No entanto, você precisará investir alto pois está custando mais que C$20. A segunda opção é Isla do Flamengo por um preço bem mais em conta. A opção mais em conta ainda vai para Léo (São Paulo) por C$4,56.

Zagueiros

Optando pela confiança e na seguridade, dois excelentes nomes e craque para a zaga: Victor Cuesta (Inter) e Leandro Castán (Vasco). Para a lista de opções econômicas, dois nomes por menos de C$10: Rodrigo Caio (Flamengo) e Danilo Avelar (Corinthians).

Meio de Campo

Para esta posição, a primeira grande opção é novamente para o nome do Inter e do campeonato Thiago Galhardo fazendo justíssimo a escalação. Outras ótimas opções é a dupla de meias do Flamengo, Arrascaeta e Éverton Ribeiro. No entanto, os nomes são passíveis de desvalorização caso não vão bem tendo em vista que pontuaram alto na última rodada.

Além destes vale ficar de olho também na dupla de meias do Ceará, Fernando Sobral e Vinícius. Ademais, Nenê também vale a pena a escalação cogitando na infalível lei do ex.

Atacantes

O trio de atacante da 8ª rodada é Gabigol (Flamengo), Cano (Vasco) e Jô (Corinthians). Ambos os seus clubes são favoritos e os três somados têm 9 gols no campeonato. No entanto, caso prefira opções mais baratas, Luciano (São Paulo) é a aposta econômica.