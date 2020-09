Veja aqui as dicas das melhores apostas e melhores nomes para escalar na 12ª rodada. Mercado fecha às 18h deste sábado (26/09)

Dicas Cartola FC – #12 rodada: conheça as melhores apostas para mitar

Conheça aqui dicas das melhores apostas para a 12ª rodada do Cartola. Para esta rodada, diferentes das últimas, os times não devem poupar tanto. Além disso, há mais opções de jogos para analisar. Sendo assim, a nossa expectativa é alta a rodada deste final de semana. Após praticamente uma semana aberto, o mercado fecha neste sábado às 18h.

Melhores apostas para a 12ª rodada – Previsão

As duas últimas rodadas ficaram abaixo do esperado, média nacional muito baixa. Por isso, tendo em vista o cenário da 12ª rodada, a expectativa é de confiança. Ademais, no próximo meio de semana ocorrerão apenas jogos da Libertadores, o que faz os times não medirem esforços na escalação. Apenas talvez os 6 times que estão na competição internacional.

Acredito que os grandes favoritos da rodada são Vasco, Palmeiras, Ceará e Santos, todos mandantes. Da mesma forma, Atlético-GO e Fluminense também têm boas chances de ganharem seus jogos. No entanto, tudo acontecer. Assim também como os adversários não facilitarão pelo simples fato de serem mandantes ou incógnitas.

Apostas para a 12ª rodada – Posições

Goleiros

Jean – Atlético-GO

Nossa principal aposta de goleiro para a 12ª rodada. O goleiro sempre faz defesas difíceis e vêm batendo até faltas. Além disso, o Dragão vêm empolgado de uma classificação na CDB e enfrenta o Botafogo, um time que precisa se esforçar além do necessário para marcar na partida.

Outras duas sugestões, visando mais manter o SG e quem sabe algumas DD’s, são:

João Paulo – Santos

Fernando Miguel – Vasco

Laterais

Como primeira opção, escolheremos Guilherme Arana (Atlético-MG). O lateral têm números agradáveis em suas estatísticas no Cartola. Além disso, creio que o Galo e favorito diante do Grêmio pois o clube de Minas está focando suas atenções apenas no Brasileiro. Por outro lado, o Tricolor divide suas atenções coma Libertadores.

A segunda vaga fica com Calegari, mais uma vez sugerido por aqui. O lateral do Fluminense têm uma das médias da posição no game. Sem contar o preço baratinho em que se encontra.

Outras boas opções:

Felipe Jonathan (Santos)

(Santos) Moisés (Inter)

(Inter) Mariano (Atlético-MG)

(Atlético-MG) Marcos Rocha (Palmeiras)

Zagueiros

Na nossa dupla de zaga para a 12ª rodada, o investimento será alto. As duas opções mais caras: Leandro Castan (Vasco) e Gustavo Gomez (Palmeiras). Dois ótimos zagueiros, de muita técnica e que tem tudo para manter o saldo de gols. Quem sabe até não marquem um gol. No entanto, caso queira outras boas opções por preços mais baixos, analise os nomes:

Victor Cuesta (Inter)

(Inter) Junior Alonso (Atlético-MG)

(Atlético-MG) Luan Peres (Santos)

Melhores apostas da 12ª rodada – Opções ofensivas

Meio Campo

De meio campo para a 12ª rodada são muitas as boas opções. Jogadores que têm jogado muito pelos seus times e sendo destaque. Dessa forma, a primeira dica é Vinícius (Ceará) e por um bom preço inclusive. Completando o trio, Nenê (Fluminense) e Gustavo Ferrareis (Atlético-GO)

Não só estes, bem como outras boas opções:

Nathan (Atlético-MG)

(Atlético-MG) Fernando Sobral (Ceará)

(Ceará) Zé Rafael (Palmeiras)

(Palmeiras) Benítez (Vasco)

Atacantes

Para as posições de atacantes, difícil arriscar muito e fugir do óbvio. Até porque o cenário é favorável. No entanto, tentaremos diversificar ao máximo o leque de opções. Nosso trio de ataque,o investimento é alto e esbanja confiança. São eles:

Marinho (Santos)

(Santos) Cano (Vasco)

(Vasco) Luiz Adriano (Palmeiras)

Por outro lado, os boas opções de atacantes também são:

Cléber (Ceará)

(Ceará) Rony (Palmeiras)

(Palmeiras) Thalles Magno (Vasco)

Além disso, caso queira ver mais opções de dicas, você pode consultar as sugestões econômicas e alternativas. Vale ressaltar que você tem até às 18h de amanhã para escalar o seu time.