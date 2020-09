Veja aqui as principais dicas de valorização de jogadores para escalar na 12ª rodada do Cartola FC

Dicas Cartola FC – #12 rodada: veja as principais dicas de valorização

Estamos na 12ª rodada do Cartola e a falta de alto patrimônio continua sendo um problema. E acredito que o problema é geral, para a grande maioria. Dessa forma, uma das consequências é o que os jogadores mais escalados e todos, de uma forma geral, estão desvalorizando nas rodadas. Sendo assim, traremos aqui as principais dicas do Cartola FC de valorização para você na escalar. Bora mitar!

Dicas Cartola FC – Como valorizar o time na 12ª rodada?

Para essa 12ª rodada serão válidos 9 jogos. As duas últimas rodadas tiveram média nacional bem abaixo do esperado e a desvalorização foi uma consequência. No entanto, o cenário para a próxima rodada está mais tranquilo se comparado à última rodada. Ou seja, está mais fácil de escalar. Resta aguardar se o previsível vai se confirmar.

Sendo assim, os principais favoritos da rodada são Galo, Vasco, Ceará e Santos. O que pode não se confirmar, é claro. Além disso, o Fluminense têm um leve favoritismo diante do Coritiba. Palmeiras e Flamengo farão um grande clássico. Dessa forma, não há muita previsibilidade do que pode acontecer nesta partida. Confira as dicas Cartola FC:

Dicas Cartola FC por posições

Goleiros

Fernando Miguel (Vasco)

O nosso principal nome de goleiro visando valorização para a 12ª rodada. Não obstante, negativou na última rodada. Além disso, pelo adversário que enfrentará a expectativa é que termine a rodada pontuando positivo.

Weverton (Palmeiras); Fernando Prass (Ceará); Marcelo Lomba (Internacional)

Laterais

Dicas Cartola FC – As opções mais caras da posição, provável até o momento e com possibilidade de valorização são Saravia (Saravia) e Arana (Atlético-MG). No entanto, será preciso alto investimento e há o risco de não haver o retorno. Por outro lado, há sugestões menos arriscadas e mais baratas visando valorização. São eles:

Moisés (Internacional); Yago Pikachu (Vasco); Calegari (Fluminense)

Zagueiros

Para esta categoria de posição, um dos zagueiros mais visados da temporada: Gustavo Gómez (Palmeiras) e Junior Alonso (Atlético-MG). No entanto, vale a pena ficar de olho se os times que jogam a Libertadores pouparão seus titulares. Em segundo lugar, caso queira opções mais econômicas, Luccas Claro (Fluminense) e Gabriel Lacerda (Ceará).

Meio Campo

Dicas Cartola FC – Para o meio campo, nossa sugestão será a dupla de meias do Ceará, Vinícius e Fernando Sobral. Os dois desvalorizaram na última rodada. Ademais, praticamente todos os gols do Vozão têm participação de um ou de outro. Sendo assim, se confirmado o favoritismo, os dois tem tudo pra pontuarem bem e valorizarem. Entretanto, há outras boas opções visando valorização também. São eles:

Boschilla (Internacional); Allan (Atlético-MG); Gabriel Menino (Palmeiras)

Atacantes

Para os atacantes da 12ª rodada visando valorização, os dois principais atacantes até aqui: Marinho e Cano, como sempre um dos mais escalados. No entanto, você precisará investir alto. Apesar de que para esta rodada os dois devem marcar nas suas partidas, ao menos esperamos. Ademais, outras opções mais baratas e que portanto devem valorizar são:

Luiz Adriano (Palmeiras); Eduardo Sasha (Atlético-MG); Abel Hernandez (Internacional).

Curtiu as dicas Cartola FC? Acompanhe as melhores estratégias no jornal DCI.