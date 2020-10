Dicas Cartola FC 2020: escalação por posição para rodada #18

Atenção, cartoleiros! Antes de mais nada, fique atento nos três jogos que mais uma vez não valerão para essa rodada do Fantasy game. A princípio, os jogos entre Vasco x Corinthians, São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza, não contarão pontos no Cartola. Assim, é preciso atenção na hora de escalar seu time, já que, muitos jogadores não estarão disponíveis, veja então nossas dicas para o Cartola na rodada #18.

Em primeiro lugar, na rodada #17, quem seguiu nossas dicas mitou e chegou a 80,31 pontos. Desde já, é considerado ótimo essa pontuação, tendo em vista que a média dos cartoleiros foi de 51,82. Contudo, nem todos escalados mandaram bem, um exemplo é nosso atacante Brenner, do São Paulo, que negativou e fez -0.80. Assim, vamos as dicas do Cartola FC para essa rodada #18:

Dicas Cartola FC: Escalação por posição para rodada #18

Antes de tudo, vamos começar pela defesa, na semana passada escalamos Jean que levou um gol mas fez duas defesas difíceis e terminou com 4.80. Assim como, o grande Tadeu que mitou e foi o maior pontuador da rodada passada. Contudo, ele valorizou demais, assim a chance de perder cartoletas é maior. Sendo assim, além do Jean do Atlético-GO, vamos de Hugo, do Flamengo, que vem mostrando ser um grande goleiro.

Dicas Cartola FC – GOLEIROS

Jean – Atlético-GO 9.30

Hugo Souza – Flamengo 3.46

ZAGUEIROS

Pedro Geromel – Grêmio 10.98

Pedro Henrique – Athlético-PR 4.77

LATERAIS

Guilherme Arana – Atlético-MG 16.27

Heitor – Internacional 5.90

Viña – Palmeiras 6.92

MEIAS

Thiago Galhardo – Internacional 21.45

Vinicius – Ceará 11.05

Bruno Tubarão – Bragantino 4.72

Dicas Cartola – ATACANTES

Pepê – Grêmio 15.02

Keno – Atlético-MG 13.92

Savarino – Atlético-MG 7.27

Pedro – Flamengo 4.58

A princípio, seguindo nossas dicas, na zaga vamos de Pedro Geromel, ele que em oito jogos fez 30 desarmes, assim um dos poucos zagueiros que não negativou no Cartola FC. Assim como, Pedro Henrique, do Atlhético-PR, que tem uma média de 3.06, além disso, em nove jogos não negativou nenhuma vez. Desde já, nas laterais temos o Heitor do Internacional, que além de fazer ótimos jogos, tem uma média de 6.83.

Antes de tudo, no meio do campo não pode faltar ele, Thiago Galhardo, o jogador do Inter, é nossa dica número um do Cartola FC, já que sua média é de 10.27. Além disso, temos Vinicius, do Ceará, e Bruno Tubarão, do Bragantino, ambos com uma ótima média, gols e assistências no currículo. Assim como, no ataque não pode faltar Pepê, o atacante do Grêmio, mesmo sem fazer gol na última rodada pontuou7.10. Por fim, outro atacante que não pode faltar no seu time é o Keno que também fez 7.40 e agora joga em casa contra o Sport.

Atenção! o mercado fecha no sábado (24), às 16h (horário de Brasília).