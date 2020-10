Dicas Cartola FC 2020: os mais escalados da rodada #16

Atenção cartoleiros, contagem regressiva para o mercado fechar. Sendo assim, antes de confirmar seu time, fique de olho nos mais escalados dessa rodada #16 do Cartola FC. Afinal, quem quer mitar, não pode deixar de ter no seu time os melhores do fantasy game. Desde já, o mercado fecha hoje (14), às 17h (horário de Brasília). Veja as dicas do Cartola FC:

Dicas Cartola FC: os mais escalados da rodada #16

Começando pelo gol, mais uma vez está ele, João Paulo, do Santos. A princípio, ele deu uma caída de rendimento nas últimas quatro partidas. Porém, jogando em casa nessa rodada, ele tem tudo para não levar gol e fazer grandes defesas. Além disso, na zaga vem ele novamente, Réver, do Atlético-MG, que vem pontuando demais e por isso, está na lista dos mais escalados.

Goleiro

João Paulo (Santos): C$ 7.74

Laterais

Felipe Jonatan (Santos): C$ 11.64

Guilherme Arana (Atlético-MG): C$ 17.01

Zagueiros

Réver (Atlético-MG): C$ 8.20

Pedro Henrique (Athetico-PR): C$ 4.96

Meias

Thiago Galhardo (Internacional): C$ 19.84

Nathan (Atlético-MG): C$ 11.40

Raphael Veiga (Palmeiras): C$ 8.31

Atacantes

Marinho (Santos): C$ 26.11

Keno (Atlético-MG): C$ 15.75

Pedro (Flamengo): C$ 4.75

Em primeiro lugar, alguns dos mais escalados dessa rodada, não são novidade no Cartola FC. Apesar disso, o nome do zagueiro Keno, chama a atenção pelo bom desempenho dos últimos jogos. Assim como, Pedro Henrique, jogador do Atlhetico-PR, que entrou na lista depois de fazer ótimas pontuações na rodada #12 e #14.

Antes de mais nada, o atacante do Flamengo, Pedro, foi o mais escalado dessa rodada, por 2.251.178 milhões de cartoleiros. A princípio, o atleta vem fazendo ótimas partidas, e sempre com gols. Assim como, Thiago Galhardo, o principal nome do Internacional desde que Guerreiro, se machucou. Por fim, temos o atacante do Atlético-MG, Keno, que mitou na última rodada e mais uma vez está na lista dos mais escalados.

Cartola FC: jogos da rodada #16

Quarta-feira (14)

Palmeiras x Coritiba às 18h no Allianz Parque

Grêmio x Botafogo às 19h15 na Arena do Grêmio

Santos x Atlético-GO às 20h30 na Vila Belmiro

Atlético-MG x Fluminense às 21h30 no Mineirão

Sport x Internacional às 21h30 na Ilha do Retiro

Athletico-PR x Corinthians às 21h30 na Arena da Baixada

Quinta-feira (15)