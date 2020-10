Dicas Cartola FC 2020: pontuação dos preferidos da rodada #18

Mais uma rodada do Cartola FC terminou, vamos conferir como foi o desempenho dos jogadores mais escalados pelos cartoleiros. Além disso, veja outros jogadores que também mandaram muito bem na rodada #18 do Fantasy game.

A rodada #18 que teve três jogos a menos foi bem melhor do que o esperado. Antes de mais nada, outra vez quem surpreendeu na pontuação foi um goleiro, Luan Polli, do Sport. Desde já, a média dos cartoleiros dessa rodada foi de 53.78. Assim, quem seguiu nossas dicas mandou bem, porém sem mitar. Contudo, como nosso foco é sempre a melhor pontuação, vamos ficar de olho no desempenho dos preferidos do game. Sendo assim, já visando a próxima rodada que começa no sábado (31). Veja as dicas Cartola FC:

Em primeiro lugar, é bom ressaltar que a última rodada em que tivemos três jogos a menos a média dos cartoleiros foi muito baixa. Assim, a rodada #18 surpreendeu a todos, trazendo bons jogos e ótimo desempenho dos atletas. Antes de tudo, o maior pontuador foi o goleiro do Sport, Luan Polli, que fez 19 pontos. Além disso, os atacantes do Palmeiras mandaram muito bem, Luiz Adriano fez 14.10 e Wesley 13.50. Sendo assim, pontuando mais, que os queridinhos do Fantasy game, Keno e Thiago Galhardo. Confira a lista completa:

Dicas Cartola FC: pontuação dos preferidos da rodada #18

Fernando Prass – Ceará (goleiro) – fez 5.40 pontos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Guilherme Arana – Atlético-MG (lateral) – fez 6.80 pontos

Viña – Palmeiras (lateral) – fez 7.90 pontos

Júnior Alonso – Atlético-MG (zagueiro) – fez 9.20 pontos

Réver – Atlético-MG (zagueiro) – fez 6.10 pontos

Thiago Galhardo – Internacional (meia) – fez 8.00 pontos

Vinícius – Ceará (meia) – fez 12.00 pontos

Everton Ribeiro – Flamengo (meia) – fez 8.10 pontos

Keno – Atlético-MG (atacante) – fez 6.50 pontos

Pedro – Flamengo (atacante) – fez 12.20 pontos

Marinho – Santos (atacante) – fez 7.70 pontos

Maurício Barbieri – Bragantino (técnico) – fez 5.15 pontos

Desde já, a pontuação dos preferidos da rodada #18, não foi ruim. Porém, se comparar com o desempenho de outros jogadores como Luan Polli, Patrick, Gerson e Felipe Melo, a situação não é boa. Além disso o novo técnico do Palmeiras, Andrey Lopes, também chamou a atenção fazendo 6.65 pontos. Sendo assim, fique atento as nossas dicas para rodada #19, pois a intenção é mitar mais uma vez. A princípio, o mercado para rodada #19 fecha no sábado (31), às 16h (horário de Brasília).