Se você está com problemas nas finanças do Cartola e almeja aumentar o seu patrimônio, veja aqui dicas Cartola FC 2020 de valorização para a 13ª rodada. Dessa forma, creio que está sendo uma das temporadas mais difíceis do game, no geral. Incluindo a valorização. A impressão é que está acontecendo uma grande ‘inflação’. Ou seja, os jogadores estão ficando mais caros ao longo da rodada, no entanto o patrimônio dos jogadores não cresce na mesma proporção.

Dicas cartola FC 2020 de valorização para a 13ª rodada

Na última rodada tivemos um leve aumento da média de pontuação. Quem conseguiu pontuar na casa dos 50 se saiu bem. No entanto, a média de patrimônio está em C$ 115. O que é baixo para a altura que estamos. Sendo assim, separamos alguns nomes que têm chances de valorizar nesta rodada e que também estão por um bom preço visto que muitos não disponham de muito para investir alto.

Dicas cartola FC 2020 por posições

Goleiros

Começando pelo gol, indicaremos João Paulo. Apesar de nas últimas 3 rodadas o goleiro santista ter deixado a desejar, inclusive negativado na última, ele têm tudo para valorizar na 13ª rodada. Não obstante, sempre realiza DD’s e ainda assim, no momento, é dono da melhor média da posição.

A segunda dica vai para Thiago Volpi do São Paulo.

Laterais

Para a dupla de laterais, não pouparemos em economia. Investimento um pouco alto. Os nomes são Guilherme Arana (Atlético-MG) e Reinaldo (São Paulo). O lateral do Galo foi uma das nossas indicações na última rodada e deixou a desejar. No entanto, tem tudo para ir bem nesta rodada e pontuar bem. Já Reinaldo, é sempre uma boa opção para o Cartola. Ademais, outra opção mais barata ainda é Marcos Rocha do Palmeiras.

Zagueiros

Na nossa dupla de defesa, também do Galo, os dois zagueiros: Junior Alonso e Igor Rabello. Conquanto, outra boa opção é Sabino do Coritiba. Um zagueiro sempre participativo no ataque e com mais gols na competição que até mesmo alguns atacantes.

Apostas ofensivas – dicas de valorização da 13ª rodada

Meio Campo

Nossa principal dica, novamente do Atlético-MG e muito pelo baixo preço, é Nathan. O meia do Galo têm bastante técnica e é um dos do elenco que vêm sendo mais explorado taticamente sob o comando de Sampaoli. Além deste, Franco também é uma boa opção de valorização caso vá bem.

Não obstante, vale a pena ficar de olho também em:

Nenê (Fluminense)

(Fluminense) Gustavo Ferrareis (Atlético-GO)

(Atlético-GO) Bruno Nazário (Botafogo)

Atacantes

Como atacante, a nossa dica é clássica: Fred. Apesar de não estar sendo aquilo que todos esperam o atacante tricolor enfrenta o Botafogo, um adversário em que historicamente ele costuma marcar. Ademais, está por um baixíssimo preço. Não somente este, outras dicas de valorização são: