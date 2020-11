Dicas Cartola FC 2020 – Rodada #20: suspensos e prováveis escalações

Antes de tudo, fique atento! O mercado fecha hoje (7), às 17h (horário de Brasília). Desde já, a rodada #20 do Brasileirão, vem com alguns desfalques importantes. A princípio, os mitos Marinho e Thiago Galhardo, estão suspensos desta rodada. Porém, outros nomes importantes também não entraram em campo. Sendo assim, veja os suspensos e prováveis para o Cartola FC na rodada #20.

Além disso, com o início do segundo turno, a disputa fica mais acirrada. Assim, os jogos da rodada #20, poderão mostrar quais times estarão mais fortes. Contudo, os cartoleiros de plantão precisam de mais atenção na hora das escalações. Desde já, a tendência é que muitos atletas entrem para a lista de suspensos e lesionados. Por fim, confira os suspensos e prováveis escalações do Cartola FC para rodada #20:

Cartola FC: suspensos e prováveis para a rodada #20

Athletico-PR

Suspensos: ninguém

Lesionados: Vitinho e Jonathan

Provável escalação: Santos; Aguilar, Zé Ivaldo e Abner Vinícius; Erick, Richard, Christian, Nikão e Léo Cittadini; Renato Kayzer e Reinaldo.

Fortaleza

Suspensos: Roger Carvalho

Lesionados: ninguém

Provável escalação: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho e Ronald; David, Romarinho e Yuri César.

São Paulo

Suspensos: Daniel Alves

Lesionados: Liziero, Walce e Lucas Perri

Provável escalação: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Diego e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Igor Gomes e Luan; Brenner e Luciano.

Goiás

Suspensos: Keko

Lesionados: Fábio Sanches, Daniel Bessa e Henrique Almeida

Provável escalação: Tadeu; Pintado (Edílson), Heron, David Duarte e Caju; Breno, Ariel Cabral e Salazar (Gilberto); Vinícius, Douglas Baggio e Fernandão.

Atlético-GO

Suspensos: Éder

Lesionados: ninguém

Provável escalação: Jean; Dudu, Gilvan, João Victor e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Matheus Vargas e Gustavo Ferrareis; Chico e Zé Roberto.

Cartola FC – Corinthians

Suspensos: ninguém

Lesionados: Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Ruan

Provável escalação: Cássio; Fagner, Gil, Marllon e Fábio Santos; Ramiro, Éderson, Xavier, Cazares e Otero; Davó.

Vasco

Suspensos: Felippe Bastos

Lesionados: Ramon e Breno

Provável escalação: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo, Miranda e Henrique; Andrey, Carlinhos e Léo Gil; Talles Magno (Thiago Reis), Ribamar e Vinícius.

Palmeiras

Suspensos: ninguém

Lesionados: Luan Silva

Provável escalação: Weverton; Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Luan e Viña; Zé Rafael, Felipe Melo e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Wesley.

Cartola FC – Internacional

Suspensos: Thiago Galhardo

Lesionados: Boschilia, Guerrero, Saravia, Daniel e Marcos Guilherme

Provável escalação: Marcelo Lomba; Heitor, Cuesta, Zé Gabriel e Uendel; Nonato, Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick e D’alessandro; Abel Hernández.

Coritiba

Suspensos: ninguém

Lesionados: Rafinha

Provável escalação: Wilson; William Matheus, Sabino, Rhodolfo e Natanael; Nathan Silva, Matheus Sales, Matheus Galdezani e Hugo Moura; Rodrigo Muniz e Robson.

RB Bragantino

Suspensos: Claudinho

Lesionados: Alerrandro, Matheus Jesus, Realpe, Vitinho, Leandrinho e Weverson

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Cuello; Artur, Ytalo e Morato (Thonny Anderson).

Santos

Suspensos: Marinho

Lesionados: Vladimir, Carlos Sánchez e Raniel

Provável escalação: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Soteldo, Kaio Jorge e Lucas Braga (Arthur Gomes).

Cartola FC – Atlético-MG

Suspensos: ninguém

Lesionados: Diego Tardelli

Provável escalação: Everson; Guga, Alonso, Réver e Guilherme Arana; Nathan, Jair e Allan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha.

Flamengo

Suspensos: ninguém

Lesionados: Arrascaeta, Gabriel, Rodrigo Caio e Diego

Provável escalação: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filípe Luis; Willian Arão, Gerson, Thiago Maia e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.

Bahia

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Provável escalação: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Juninho, Ernando e Juninho Capixaba; Daniel, Ronaldo e Gregore; Rossi, Élber e Gilberto.

Botafogo

Suspensos: Angulo

Lesionados: Gatito Fernández, Rentería e Lecaros

Provável escalação: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Honda, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Matheus Babi, Warley e Kelvin.

Cartola FC – Fluminense

Suspensos: ninguém

Lesionados: Fernando Pacheco

Provável escalação: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Michel Araújo, Hudson e Yago Felipe; Caio Paulista e Fred.

Grêmio

Suspensos: Lucas Silva

Lesionados: Alisson

Provável escalação: Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Cortez; Matheus Henrique, Darlan e Robinho (Isaque); Ferreira, Luís Fernando (Pepê) e Diego Souza (Diego Churín).

Ceará

Suspensos: Leandro Carvalho, Fabinho e Luiz Otávio

Lesionados: Samuel Xavier e William Oliveira

Provável escalação: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Charles, Fernando Sobral, Ricardinho (Pedro Naressi) e Vinícius; Léo Chú e Rafael Sóbis (Cléber).

Sport

Suspensos: Patric

Lesionados: Alê Santos e Maxwell

Provável escalação: Luan Polli; Raul Prata, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Ricardinho, Marcão Silva, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Leandro Barcia.