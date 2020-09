Veja aqui as dicas das melhores apostas e melhores nomes para escalar no 7ª rodada. Mercado fecha às 18h desta quarta (02/09)

Dicas Cartola FC: conheça as melhores apostas para a 7ª rodada

Chegamos a mais uma rodada do Cartola FC, então reunuimos as melhores apostas para a 7ª rodada. Esta rodada aparenta ser mais fácil que a última em termos de escalação e tendo em vista o grande favoritismo. No entanto, não significa nada muito óbvio pois na 6ª rodada apesar da dificuldade, o retorno das apostas foi favorável.

Dicas Cartola FC para a 7ª rodada

Para a 7ª rodada as nossas grandes apostas serão para Grêmio, Fluminense e Santos. Além destes, Ceará, Botafogo e Flamengo são alguns dos times que são possíveis de cogitação para escalação. Não obstante, vale lembrar que o mercado fecha às 18h desta quarta (02/09).

Os melhores nomes para a escalação do Cartola FC

Goleiros

O nosso nome escolhido para o gol é Gatito Fernandez (Botafogo). O goleiro alvi-negro costuma pontuar positivo mesmo nos jogos em que sofre gol e ao meu ver é o principal nome da rodada para esta posição. Ademais, vale ficar de olho também em Tadeu (Goiás) e Vanderlei (Grêmio).

Laterais

A dupla de laterais é tricolor: Egídio (Fluminense) e Bruno Cortez (Grêmio). Além da ideia de manter o SG, os dois apoiam bastante ofensivamente e são bons em assistência. Sem contar a boa média dos dois. Por outro lado, caso disponha de alto patrimônio, Saravia (Internacional) é uma excelente aposta.

Vale a pena ficar de olho também em: Felipe Jonathan (Santos), Victor Ferraz (Grêmio), Isla (Flamengo) e Jeferson (Goiás).

Zagueiros

Para essa posição, escolheremos como unanimidade Geromel (Grêmio). Para a segunda opção, caso queira arriscar um pouco mais, Kanneman também do Grêmio. Em caso do SG mantido, serão 10 pontos garantidos. Por outro lado, caso não prefira arriscar tanto, Lucas Veríssimo é uma boa opção também visando manter o SG e a valorização.

Meio Campo

Nossa grande opção para o meio de campo é Nenê (Fluminense). Assim como na rodada anterior, apostaremos novamente no meia tricolor. Apesar de não ter ido como esperado, O Flu e Nenê passam por boa fase e é favorito no confronto diante do Atlético-GO. Além disso, Fernando Sobral (Ceará) é outro em situação semelhante a Nenê e Alison (Grêmio) completam o trio.

Outras apostas: Thiago Galhardo (Internacional) e Dodi (Fluminense)

Atacantes

Marinho é sem dúvidas o principal nome para o ataque. Apesar de estar por um alto preço, vale a pena a escalação tendo em vista o retorno de pontuação. Marinho é o destaque do Santos e até mesmo sem gol costuma obter uma boa média. Os outros dois que fecham o trio são Diego Souza (Grêmio) e Gabigol (Flamengo).