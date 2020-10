Dicas Cartola FC: Confira a lista dos mais escalados da rodada #15

Neste sábado (10), começa a rodada #15 do Brasileirão. Desde já, você amigo cartoleiro não pode deixar de mitar em mais uma rodada. Antes de mais nada, a escalação do time já está pronta? Se sim, que tal ficar de olho nos mais escalados. Sendo assim, confira a lista de Dicas Cartola FC dos escolhidos do maior fantasy game do futebol brasileiro:

Dicas Cartola FC – Os mais escalados da rodada #15

Antes de tudo, essa rodada está cheia de opções para os cartoleiros. Sendo que, a média passada aumentou bastante chegando perto dos 58 pontos. Desde já, os times favoritos para a rodada #15 são, Palmeiras, Internacional, Ceará e o Atlético-MG. Isso porque, além de jogarem em casa, os adversários são teoricamente inferiores e assim acabam se tornando os preferidos da partida.

Dicas Cartola FC – Segue a lista dos mais escalados:

Hugo Souza (Flamengo): C$3.16

Felipe Luís (Flamengo): C$6.45

Victor Cuesta (internacional): C $ 11,25

Réver (Atlético-MG): C$7.39

Guilherme Arana (Atlético-MG): C$16.06

Nenê (Fluminense): C$13.95

Thiago Galhardo (Internacional): 21.13

Vinícius (Ceará): C$9.88

Keno (Atlético-MG): C$11.59

Marinho (Santos): C$25.19

Pedro (Flamengo): C$7.45

Jorge Sampaoli (Atlético-MG): C$13.67 – Dicas Cartola FC

Desde já, o preferido dos cartoleiros é o meia do Internacional, Thiago Galhardo, já que, o time enfrenta em casa o Athletico-PR. Sendo assim, ele já foi escolhido por mais de 1,05 milhões de times. Do mesmo modo, para os capitães, o nome da rodada #15 é o atacante Keno do Atlético-MG. Afinal, o time enfrenta o Goiás, em casa, e já foi escalado para capitão por mais de 435 mil times.

Jogos da rodada #15

Antes de mais nada, o Cartola FC, fecha sábado (10), às 16h (horário de Brasília). Confira também os jogos do Brasileirão:

Sábado

Vasco x Flamengo – 17h no São Januário

Palmeiras x São Paulo – 19h no Allianz Parque

Coritiba x Fortaleza – 19h no Couto Pereira

Atlético-MG x Goiás – 21h no Mineirão

Fluminense x Bahia -16h no Maracanã

Domingo

Santos x Grêmio – 16h na Vila Belmiro

Sport x Bota Fogo – 18h15 na Ilha do Retiro

Atlético-GO x Bragantino – 18h15 no Olímpico Pedro Ludovico

Internacional x Athletico-PR – 20h30 no Beira-Rio