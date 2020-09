Dicas Cartola FC: conheça as melhores apostas para a 9ª rodada

Estamos na 9ª rodada e aqui traremos as melhores apostas. Enfim se aproxima mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa rodada, pode-se dizer que os grandes favoritos para seus jogos são São Paulo, Internacional e Vasco. Além do mais, vale analisar jogadores de Flamengo, Fortaleza e Santos. No entanto, não focaremos somente no óbvio tendo em vista que isto nem sempre pode dar certo. Sendo assim, vamos às principais apostas da 9ª rodada do Cartola FC.

Melhores apostas para a 9ª rodada do Cartola FC

Em complemento o que foi dito acima, para esta rodada prezaremos a cautela e tentaremos sugerir as apostas arriscadas, dentro do possível. Isso porque as dicas dadas na última rodada não tiveram a expectativa confirmada. Por outro lado, é sempre necessário correr o risco e ter confiança para jogar o game.

Apostas para a 9ª rodada – Posições

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Goleiros

Como primeira sugestão para o gol, optando pela cautela e segurança, Fernando Miguel. O Vasco sofreu apenas 5 em gols em 7 jogos, apresenta uma defesa sólida e enfrenta o Atlético-GO em casa. Não apenas é favorito para a partida mas como também para terminar a partida sem levar gols. Caso prefira arriscar um pouco mais, Gatito (Botafogo) e Wilson (Coritiba) são dois bons nomes visando algumas defesas difíceis.

Laterais

Para a lateral o nome da posição vai para Reinaldo (São Paulo) que regularmente costuma pontuar bem. Enfrentando o RB Bragantino, em casa, acho deve garantir no mínimo o saldo de gols. Para a segunda opção, outro nome ofensivo, Yago Pikachu (Vasco).

Ademais, a dupla de laterais do Inter, Saravia e/ou Moisés, são bons nomes a se cogitar também.

Zagueiros

Para a 9ª rodada do Cartola, confiaremos novamente em Cuesta (Inter). O zagueiro do colorado foi sugerido e um dos mais escalados da última rodada, porém, deixou muito a desejar. No entanto, o argentino é sempre uma ótima opção de escalação, sempre bastante ofensiva até.

Por outro lado, optaremos por Miranda (Vasco) como segunda opção. Uma sugestão um pouco até ousada mais visando manter os 5 pontos do SG e uma valorização.

Apostas da 9ª rodada – Dicas ofensivas

Meio Campo

Chegando nas posições de fato ofensivas, o leque de opções aumenta. De cara, escolheremos para mais uma rodada Thiago Galhardo como primeiríssima opção e por motivos óbvios. Para a segunda opção, Benítez (Vasco) ou Fellipe Bastos caso queira arriscar um pouco mais. Léo Citadinni (Athlético-PR) é uma boa opção também.

No entanto, caso disponha de mais patrimônio, Arrascaeta é uma ótima opção. Por ser clássico, o jogador têm chances de usar suas habilidades para decidir. Por outro lado, do Fluminense, Nenê pode fazer a diferença.

Atacantes

Para o ataque, depositaremos mais uma vez nossa confiança no artilheiro German Cano (Vasco), que também vêm sendo um dos nomes do seu time e do campeonato. Sendo assim, na partida desta 9ª rodada contra o Atlético-GO são altas as chances de marcar mais uma vez.

Além do mais, Wellington Paulista (Fortaleza) e Jô (Corinthians) que sempre é decisivo nos grandes jogos completam o trio de ataque. Por outro lado, Gabigol (caso jogue) e Luciano são outros bons nomes que têm chances de marcar na rodada.