Dicas Cartola FC – 10# rodada: veja quem são os mais escalados

Confira quem são os mais escalados para a 10ª rodada do Cartola FC, em rodada com jogadores incertos de irem para partida,

Confira aqui quem são os jogadores mais escalados por posição para a 10ª rodada do Cartola FC. Não se esqueça que você tem até às 15:30h desse sábado (12/09) para montar sua equipe, o horário em que o mercado fecha.

Qual a previsão da 10ª rodada do Cartola FC?

A 10ª rodada inicia neste sábado, com o clássico AtlétiBa abrindo. Além deste jogo, há também o clássico SanSão às 19h. Os 8 jogos restantes da rodada serão realizados no domingo. Dos 10 jogos, 3 serão clássicos. Sendo assim, considero a rodada não tão simples assim pois em clássicos não há previsão e muita surpresa pode acontecer. Por outro lado, há alguns times que sobram favoritismo em seus confrontos.

Não obstante dessa forma, Palmeiras e Atlético-MG predominam com seus jogadores entre os mais escalados. Além destes, acredito que Bahia e Grêmio também são favoritos. Ademais, Corinthians, Inter e Flamengo, mesmo jogando fora de casa, têm chances de saírem vitoriosos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem são mais escalados da 10ª rodada do Cartola FC?

Goleiro

João Paulo – Santos

Com mais de 750 mil escalações, João Paulo (que está na nossa lista dos alternativos) é o goleiro mais selecionado da rodada. Sendo assim, seu desempenho recente e suas estatísticas justificam o feito.

Laterais

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Dentre os prováveis da posição, Arana é o mais caro custando C$ 16,28 e muitos jogadores estão investindo alto nele. São mais de 740 mil escalações!

Nino Paraíba – Bahia- +355 mil escalações

Bom jogador para o game e boa opção para a 10ª rodada. Ao meu ver, está deixando a desejar e pode render mais. No entanto, talvez seja a vez de corresponder às expectativas com seus desarmes e assistência.

Zagueiros

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Outro também que dentre os prováveis da posição é o mais caro. Gómez custa C$ 13,23. No entanto, vale a pena o investimento. Opção que apresenta riscos no ataque e deve garantir o SG. São quase 820 mil jogadores que o escalaram.

Junior Alonso – Atlético MG

Alonso têm mais 900 mil escalações. Possui média perto dos 5 pontos, bom rendimentos nos desarmes e assegurou o SG em metade dos jogos que atuou. Além disso, sem a sua dupla de zaga confirmada, muitos cartoleiros o escolherão optando pelo certeza de que irá atuar.

Meio Campo

Rodriguinho – Bahia

O camisa 10 do Bahia é o terceiro mais escolhido da 10ª rodada até aqui com quase 1,5 milhões de escalações. Com mais de 5 pontos de média, esperamos que mantenha o rendimento diante do Atlético-GO. Certamente vai ser participativo no jogo, como quase sempre é.

Franco – Atlético

Sugerido nas nossas apostas, Franco têm quase 1 milhões de escalações. Seu retrospecto recente nos últimos jogos foram bons. Dessa forma, os cartoleiros ficaram atento para as altas pontuações que o jogador pode render.

Patrick de Paula – Palmeiras

Uma boa aposta que já tem quase 650 mil escalações. Apesar de pontuações oscilantes, o jovem do Palmeiras têm talento e possui 20 desarmes em 8 partidas. Além de um gol. Além de tudo, o Verdão é favorito diante do Sport em casa.

Atacantes na 10ª rodada

Marinho – Santos

O grande favorito da rodada é o atacante Marinho. Já são mais de 1,6 milhões de escalações. O atacante santista está jogando muito e é dono da maior média até aqui. Não obstante, Marinho costuma pontuar alto mesmo não marcando gols.

Eduardo Sasha – Santos

Outro bastante escolhido para esta rodada é Eduardo Sasha. Por um baixo preço! Devido ao seu talento e às atuações recentes, são grandes as chances do atacante corresponder ao espero.

Gilberto – Bahia

O atacante do Bahia têm quase 900 mil escalações, um número expressivo também. Assim como outros aqui, Gilberto também está nas nossas opções econômicas. Apesar de nenhum gol marcado ainda, acho que é o momento certo para desencantar.

Técnico

O técnico mais escolhido é Jorge Sampaoli (Atlético-MG). Tendo em vista que a pontuação do técnico é a média da equipe, claro são os motivos por ter sido o mais escolhido. Dessa forma, acredito que é sim a melhor opção.