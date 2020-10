Se seu patrimônio não é um dos melhores, confira as sugestões que podem te ajudar montar um time de peso com um preço baixo.

Na 13ª rodado do Cartola FC, os 20 times do brasileirão voltaram a ser opção de escalação. Nas últimas duas rodadas, alguns jogos não estavam disponíveis para os cartoleiros, por conta do calendário atrasado. Com isso, queremos ajudar com dicas para escalação dos seus jogadores. Antes de mais nada, temos que frisar o quão difícil tem sido manter uma boa média no cartola, nesse ano de 2020. A princípio, o motivo de tudo isso tem sido a falta de constância dos jogadores e dos times por conta da pandemia. Confira as dicas Cartola FC:

Em primeiro lugar, os 10 mais escalados nós já mostramos para vocês. Porém, se seu patrimônio teve uma queda, ou não é um dos mais altos, como mandar bem no Cartola? Vamos te ajudar com isso! Assim, veja uma lista com 10 opções para quem tem poucas cartoletas não desistir de mitar. Além disso, vale destacar que o Cartola não é só uma brincadeira, se você for realmente bom, pode lucrar muito dinheiro.

MAIS DE R$290.000,00 em prêmios na última rodada e o campeão levou R$147.488,00 em dinheiro!

👏👏👏 Tenha chances de mudar a sua vida jogando Cartola FC com o Catimba Scores! Inscrições abertas para participar da rodada 13: https://t.co/G0TEacMhfF pic.twitter.com/VIeUvCXTiN — Cartola FC Dicas (@CFD_Oficial) October 2, 2020

DICAS CARTOLA FC – 10 MAIS BARATAS

Começando pela defesa, dois goleiros que podem ser comprados por pouco e render uma pontuação boa no seu time:

João Paulo (Santos) $ 7.82 – dicas Cartola FC:

Em 10 partidas, o goleiro santista teve três jogos sem sofrer gols e fez 17 defesas difíceis. Além disso, ele é dono da melhor média da posição.

Hugo Souza (Flamengo) $ 2.00 – dicas Cartola FC:

O flamenguista é novidade no cartola, mas chegou surpreendendo. Desde já, no último jogo, levou um gol e fez defesas difíceis que o colocaram na lista de potenciais para essa rodada. Ainda mais, que esse jovem goleiro já foi um dos mais escalados para essa rodada.

Hugo é um senhor goleiro! AGARRA DEMAIS O GAROTO 💪 pic.twitter.com/i1ptBDfmgc — Mundo do Futebol 🌎 (@ofutmundo) September 27, 2020

ZAGUEIROS

David Duarte (Goiás) $ 5.69 – dicas Cartola FC:

Em quatro jogos, o zagueiro do Goiás marcou um gol, teve finalizações e desarmes. Além disso, um jogo sem sofrer gol.

Réver (Atlético-MG) $ 7.21 – dicas Cartola FC:

Em cinco jogos, o zagueiro fez um gol, teve algumas finalizações e desarmes. Do mesmo modo, ajudando o time nessa ótima fase, vale a pena investir.

MEIAS

Charles (Ceará) $ 8.27 – dicas Cartola FC

Charles, vem de uma fase muito boa na carreira, dois gols, assistências, finalizações e desarmes. O time do vôzão, tem ganhado um destaque especial dos cartoleiros pela boa sequência que vem apresentando.

Patrick de Paula (Palmeiras) $ 5.55 – dicas Cartola FC

Um gol, finalizações, desarmes e ótimo desempenho em campo nos últimos jogos. Antes de mais nada, Patrick é o garoto que se destacou, vindo da base e conseguindo posição no time titular. Assim, esse meia pode te render muitos pontos.

“Eu bato o último pênalti, professor” ☝🏿

Frase e momento eternizados em um quadro. Fizemos uma surpresa para o Patrick de Paula e a reação dele foi demais 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/DJo2nJH66n — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) October 2, 2020

ATACANTES

Eduardo Sasha (Atlético-MG) $ 7.86

Um gol, assistências, finalizações e desarmes. O atacante vem de jogos com bom desempenho e ajudando o time do Jorge Sampaoli, que segue como líder do Campeonato. Nesse sentido, vale a pena ter ele na escalação.

Pedro (Flamengo) $ 3.25

O atacante tem chamando a atenção dos cartoleiros. Ganhou um destaque especial no time do Flamengo, exatamente quando o clube precisava. Já fez dois gols, teve finalizações, desarmes e faltas sofridas. Sendo assim, um grande potencial para acumular pontos nessa rodada 13 do Cartola.

TREINADORES

Vagner Mancini (Atlético-GO) $ 6.65

Mancini, se destacou por causa da boa atuação e desempenho do seu time. Embora, na rodada passada tenha pontuado pouco, não caiu de rendimento e segue sendo uma opção boa e barata. O time encara o fortaleza, domingo.

Guto Ferreira (Ceará) $ 8.85

O técnico do Ceará, mais conhecido como “Gordiola”, e o próprio apelido já diz, chamou a atenção nas últimas rodadas. Ao mesmo tempo, conseguiu montar um time forte e ofensivo, o vôzão encara o Palmeiras, sábado.

DICAS CARTOLA FC – EXTRA

Seguiu as orientações e sobrou cartoletas? Confira alguns atacantes que você pode tentar trocar. Além de estarem em ótima fase, vão te render muitos pontos.