Dicas Cartola FC – rodada #13: quem sãos os mais escalados?

Mais uma rodada está começando no cartola, e você não pode perder a oportunidade de subir na classificação. Confira nessa lista, quem são os mais escalados pelos cartoleiros e porque estão no topo da lista.

Você ainda não mitou nesse ano de 2020? Talvez o que falta para você, sejam dicas e orientações de quem conhece bem o mundo do cartola. O mercado fecha no sábado (3), às 16h (horário de Brasília). Embora, conhecer bem os times e os jogadores seja fundamental, não é o suficiente. A estratégia e técnica para escalar cada posição conta muito. Por isso, para ajudar os cartoleiros, segue a lista dos 12 jogadores mais escalados dessa rodada. Atenção! Eles podem te render muitos pontos. Confira as dicas Cartola FC:

Jogos da próxima rodada para irem analisando. O que acham? pic.twitter.com/i4E0bwvaO2 — Cartola FC Dicas (@CFD_Oficial) September 29, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Dicas Cartola FC – 5 mais escalados

1° MARINHO (SANTOS) 1. 078.127

2° ARRASCAETA (FLAMENGO) 870.012

3° KENO (ATLÉTICO MINEIRO) 830.672

4° THIAGO GALHARDO (INTERNACIONAL) 648.235

5° VIÑA (PALMEIRAS) 566.202

Quais são as posições?

Atacantes: Marinho e Keno

Meias: Arrascaeta e Thiago Galhardo

Lateral: Viña

Antes de mais nada, o atacante do Santos, Marinho, está em uma fase tão boa que nem precisa fazer gol para ter uma ótima pontuação. Foi isso que aconteceu na rodada anterior, então vale a pena investir $ 24.72 no jogador que tem deixado os cartoleiros animados.

Cuidando muito bem dela! 🚀1⃣1⃣ pic.twitter.com/FX6Umood2x — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 1, 2020

Dicas Cartola FC: Se você quer um time de peso, alguns desses jogadores precisam fazer parte da sua escalação. Antes de mais nada, vale a pena economizar nas outras posições para ter alguns desses atletas. Assim, mitar não vai ser tão difícil na rodada 13. Além disso, o atacante do Atlético-MG, Keno, foi o mito da rodada passada. Com hat-trick, o baiano alcançou a marca de 29 pontos. Embora, o preço do jogador não seja um dos mais baratos, os $ 15.90, são bem gastos pra quem quer uma boa pontuação.

RANKING TOTAL – Dicas Cartola FC

6° PEDRO (FLAMENGO) 524.889

7° HUGO SOUZA (FLAMENGO) 441.227

8° MANO MENEZES (BAHIA) 401.262

9° RAPHAEL VEIGA (PALMEIRAS) 388.374

10° GUSTAVO GOMES (PALMEIRAS) 371.181

11° LUAN PERES (SANTOS) 335.691

12° FELIPE JONATAN (SANTOS) 371.946

Dentre esses atletas relacionados em cima, Mano Menezes, técnico do Bahia é o que chama a atenção. Escolher um técnico no cartola não tem sido fácil, afinal, a pandemia fez com que muitos times perdessem seu bom rendimento. Contudo, ele chegou agora e já é um dos mais escalados pelos cartoleiros. Assim, escolher ele pode ser uma dica de mestre pra você aproveitar a fase e o preço, que segue na marca de $6.14.

A princípio, os mais escalados dessa rodada também são os mais caros. Ainda assim, uma dica para os cartoleiros é colocar jogadores que são potenciais pontuadores. Contudo, se suas cartoletas estão em baixa, uma boa opção é escolher atletas que jogarão em casa. Também, aqueles que são cobradores de pênalti, escanteios e faltas. Por fim, seguir as informações e dicas é essencial para um futuro mitador da rodada 13 do brasileirão.