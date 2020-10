Dicas Cartola FC – rodada #18: quem são os mais escalados?

O mercado do cartola FC fecha no sábado (24), desde já, segue a lista dos mais escalados para essa rodada. Confira também os jogos que valerão e os que não contarão para o Fantsay game.

Em primeiro lugar, falta pouco para começar a rodada #18, atenção nos horários. Desde já, o mercado fecha no sábado (24), às 16h (horário de Brasília). Antes de mais nada, a nova rodada vem com desfalques nos jogos, já que, três não valerão no Cartola. Desde já, Vasco x Corinthians, São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza, não contarão pontos para o Fantasy game neste rodada. Sendo assim, vamos listar para vocês o ranking dos mais escalados da rodada #18 no Dicas Cartola FC.

A princípio, em primeiro lugar temos Keno, do Atlético-MG, o atacante vem sendo muito requisitado pelos cartoleiros. Assim como, Thiago Galhardo, o meia do Inter, tem uma sequência de mitadas invejável e uma média de 10.27. Além disso, em terceiro e quarto lugar, temos mais dois atacantes, Pepê, do Grêmio e Pedro, do Flamengo. Por fim, a novidade vem na posição do técnico, Maurício Barbieri, do Bragantino é o 10º mais escalado pelos cartoleiros. Segue o ranking dos mais escalados com as dicas Cartola FC

Dicas Cartola FC: ranking dos mais escalados da rodada #18

1º Keno – atacante (Atlético-MG) 1.765.776

2º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 1.265.389

3º Pepê – atacante (Grêmio) 993.171

4º Pedro – atacante (Flamengo) 987.636

5º Vinícius – meia (Ceará) 902.960

6º Guilherme Arana – lateral (Atlético-MG) 871.242

7º Pedro Geromel – zagueiro (Grêmio) 734.829

8º Junior Alonso – zagueiro (Atlético-MG) 691.175

9º Everton Ribeiro – meia (Flamengo) 583.306

10º Maurício Barbiri – técnico (Bragantino) 559.393

11º Fernando Prass – goleiro (Ceará) 550.450

12º Viña – lateral (Palmeiras) 549.823

Dicas Cartola FC: jogos que valerão para rodada #18

Sábado (24/10)

17h – Bragantino x Goiás (Nabi Abi Chedid)

19h – Ceará x Coritiba (Castelão-CE)

21h – Atlético-MG x Sport (Mineirão)

Domingo (25/10)

16h – Fluminense x Santos (Maracanã)

16h – Atlético-GO x Palmeiras (Olímpico-GO)

18h15 – Internacional x Flamengo (Beira-Rio)

18h15 – Athletico-PR x Grêmio (Arena da Baixada)

Antes de mais nada, a última rodada em que tivemos três jogos a menos, a média dos cartoleiros caiu muito. Sendo assim, atenção para montar seu time, fique de olho nos mais escalados para essa rodada com as Dicas Cartola FC. Desde já, confira nossas dicas de escalação por posição e não deixe de mitar mais uma vez. O mercado fecha no sábado (24), às 16h (horário de Brasília).