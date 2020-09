Dicas Cartola FC: veja como escolher o melhor capitão para o seu time

Veja dicas e estratégias que você deve adotar na escolha do capitão no Cartola FC, a opção dobrará a pontuação do seu escolhido

Neste guia abriremos ideias que ajudarão você a ser mais cauteloso na escolha do seu capitão do Cartola FC. Dessa forma, sendo mais cauteloso, será um diferencial e tanto nas suas competições. Isso porque o seu capitão têm a pontuação dobrada e poderá fazer você disparar na pontuação.

O que é o capitão no Cartola FC?

A função de capitão do cartola foi criada em 2018. Sendo assim, é uma função em que você deverá escolher, por livre escolha, dentre os seus jogadores escalados, com a exceção do técnico. E dessa forma, o seu escolhido terá a pontuação dobrada. Ou seja, caso você acerte na escolha do time perfeito e do capitão, suas chances de mitar são altíssimas. Por outro lado, se ele negativar, a situação piora mais ainda. É por isso, que traremos aqui estratégias para você adotar como critério na escolha.

Dicas para acertar na escolha do capitão do Cartola FC

Primeiro de tudo, alguns critérios são essenciais para você pontuar bem numa rodada. É óbvio que em caso da escolha de um capitão que normalmente faça em torno dos 15 pontos, o peso diferencial é enorme. No entanto, a prioridade é sempre montar um time perfeito para uma alta pontuação. O capitão será só um complemento e elemento discrepante.

Estratégias – escolha do capitão do Cartola

Analise os confrontos

Opte por aquele que têm grandes chances decidir a partida. Se possuir boa média no jogo, melhor ainda. (Exemplos em 2020: Marinho, Thiago Galhardo, Gabigol).

Dê prioridade para posições ofensivas.

Atacantes e meias sendo mais específico. Isto porque são opções que estão mais aptas a decidir a partida e obter as maiores pontuações. Por exemplo, a maior pontuação do game é o gol com 8 pontos. Caso seu capitão marque na partida, serão 16 pontos garantidos. O equivalente a dois gols.

Procure não cogitar muito jogadores faltoso

Como já dito, o modo de capitão dobra a pontuação independente da situação. Ou seja, se seu capitão negativar, o prejuízo será em dobro. Dessa forma, evite optar por jogadores faltosos ou que costumam ter muitos impedimentos ou grande número de cartões amarelos. Por exemplo, em caso de um gol contra ou cartão vermelho (o que não é difícil acontecer) o azar é total. Sendo assim, esta é uma dica primordial a levar em consideração.

Opções defensivas são consideráveis também

Quando pensamos na escolha do capitão, obviamente vêm à cabeça por primeiro os de posição ofensiva, o que é inevitável. No entanto, não devemos nos limitar a isso. Além de que, o método de arriscar e confiança, fugindo do óbvio, é essencial e que lhe torna um cartoleiro de qualidade.

Sendo assim, é válido cogitar em goleiros, laterais e zagueiros como seu capitão da rodada. Mesmo nestas posições defensivas sempre há aqueles nomes que dominam alguns scouts como DD’s e desarmes e atingem altas pontuações sempre (Geromel, Cuesta, por exemplo).

Em caso do SG assegurado e uma posição defensiva de capitão, são no mínimo 10 garantidos. Além disso, para o ano de 2020 as defesas difíceis passaram a valer 4 pontos nos scouts. O que já anula 2 gols sofridos (-2 pontos cada gol sofrido). Dessa forma, os goleiros estão mais suscetíveis a altas pontuações. Por exemplo, João Paulo (Santos) na 8ª rodada garantiu 16 pontos com o SG e algumas DD’s e foi o maior pontuador em questão.

Analise e tenha confiança

Por fim mas não mesmo importante, a estratégia em que você precisa ter não só para escolher o capitão ideal mas um time perfeito em resumo. Analise o relatório de pontuação dos jogadores e suas estatísticas, isso pode fazer a diferença. E arrisque e tenha confiança, um dos pilares chaves para você ser melhor que os seus adversários na disputa.