Dicas Cartola FC: veja o desempenho dos mais escalados da rodada #14

Dicas Cartola FC – Em primeiro lugar, a rodada #14 que terminou na quinta (7), com o jogo de Bragantino x Internacional, teve ótimos pontuadores. Desde já, quem seguiu nossas dicas de escalação por posição, fez 111 pontos. Assim, vamos conferir o desempenho dos mais escalados, analisando os melhores e quem não foi muito bem no Cartola FC.

Além disso, veja a lista dos jogos da rodada #15 que começa neste sábado (10).

Dicas Cartola FC: mais escalados rodada #14

A princípio, os dois maiores pontuadores fizeram dois gols e mandaram muito bem. Antes de tudo, o meia do Internacional Thiago Galhardo, que mais uma vez valorizou com sua ótima pontuação. O mesmo, fez dois gols com finalizações e passes corretos, que ao todo lhe deram 19.20 pontos, sendo assim o maior pontuador da rodada #14. Logo atrás de Galhardo, está o atacante do Flamengo, Pedro, que também fez dois gols na vitória do rubro-negro de 3 x 0, em cima do Sport. Segue a lista dos cinco melhores:

Thiago Galhardo – Meia (Internacional): 19.20

Pedro – Atacante (Flamengo): 18.10

David Braz – Zagueiro (Grêmio): 10.4

Pepê – Atacante (Grêmio): 7.90

Nenê – Meia (Fluminense): 7.00

Desde já, na lista dos mais escalados, nem todos mandaram bem, inclusive dois negativaram no Cartola. Sendo que um deles era o atacante Keno, que foi o terceiro mais escalado da rodada #14 por 2.236.576 cartoleiros. Contudo, ele vinha em uma ótima fase, tendo feito três gols na rodada #13, mas nessa ele negativou fazendo -1.8. Além disso, o goleiro Vanderlei do Grêmio, que foi escalado por 596.232 cartoleiros, também negativou chegando a -2.5. Veja a lista com o desempenho dos jogadores mais escalados da rodada #14:

Dicas Cartola FC:

Vanderlei (Grêmio): -2.5

Reinaldo (São Paulo): 3.5

Natan (Flamengo): 4.8

Felipe Luís (Flamengo): 5.4

Raphael Veiga (Palmeiras): 2.6

Keno (Atlético-MG): -1.8

Renato Gaúcho (Grêmio): 3.49

Cartola FC 2020 – jogos da rodada #15

Antes de mais nada, fique ligado. A rodada #15 começa no sábado (10), às 16h (horário de Brasília). Se você ainda não escalou seu time, temos sugestões e dicas para essa rodada. Segue a lista dos jogos do Brasileirão:

Vasco x Flamengo (sábado, às 17h no São Januário)

Palmeiras x São Paulo (sábado, às 19h no Allianz Parque)

Coritiba x Fortaleza (sábado, às 19h no Couto Pereira)

Atlético-MG x Goiás (sábado, 21h no Mineirão)

Fluminense x Bahia (domingo, 16h no Maracanã)

Santos x Grêmio (domingo, 16h na Vila Belmiro)

Sport x Bota Fogo (domingo, 18h15 na Ilha do Retiro)

Atlético-GO x Bragantino (domingo, 18h15 no Olímpico Pedro Ludovico)

Internacional x Athletico-PR (domingo, 20h30 no Beira-Rio)

Ceará x Corinthians (domingo, 20h30 no Castelão)

O que achou das dicas Cartola FC?