Dicas Cartolas FC 2020: desempenho dos mais escalados da rodada #16

A rodada #16 do Cartola FC não foi uma das melhores, pra falar a verdade, foi uma das piores no ano de 2020. A princípio, um dos fatores principais para esse mau desempenho, foi o número reduzido de jogos válidos para o Cartola. Além disso, muitos jogadores estavam suspensos, lesionados e alguns ainda voltando das suas seleções. Desde já, outro fator importante, foi o grande número de jogadores que não estavam em seu melhor momento em campo. Assim, deixando claro que a pandemia tem afetado diretamente o campeonato e o desempenho dos jogos e atletas.

Antes de mais nada, um dos mais escalados para essa rodada #16, Marinho, não entrou em campo. Isso porque, segundo o clube, o jogador teve um desconforto na coxa antes do jogo e nem no banco ele ficou. Assim, se tornando um dos maiores desfalques para os cartoleiros que escalaram o jogador, pior ainda para aqueles que o colocaram como capitão. Segue a lista do desempenho dos atletas mais escalados para o Cartola FC na rodada #16:

Cartola FC: Desempenho dos mais escalados

João Paulo (Santos): -2,6

Marcos Rocha (Palmeiras): 4,8

Pedro Geromel (Grêmio): 2,5

Réver (Atlético-MG): 0,3

Felipe Jonatan (Santos): 1,6

Thiago Galhardo (Internacional): 6,7

Everton Ribeiro: (Flamengo): 0,3

Nathan (Atlético-MG): 4

Pepê (Grêmio): 21,20

Marinho (Santos): não jogou

Keno (Atlético-MG): 2,9 (5,8 como capitão)

Doménec Torrent (Flamengo) 2,85

Na defesa, o goleiro mais escalado pelos cartoleiros não foi nada bem, João Paulo, além de levar gol, também negativou. Antes de tudo, é bom esclarecer que dentre os jogadores mais escalados, ele foi o único que negativou. Sendo assim, outros que não mandaram bem foram o zagueiro do Atlético-MG, Réver, e o meia do Flamengo, Everton Ribeiro. Sendo que, ambos fizeram apenas 0,3 pontos no Cartola. Além disso, o atacante Keno, que vinha de uma ótima fase no campeonato mitando e fazendo gols, fez apenas 2,9 pontos no fantasy game.

Contudo, o maior desfalque para os cartoleiros, foi do atacante do Santos, Marinho, que não teve pontuação já que não entrou em campo. Por fim, o jogador que teve melhor desempenho entre os mais escalados foi o atacante do Grêmio, Pepê, que fez 21,20 pontos e foi o maior pontuador da rodada #16.

Atenção! O mercado para rodada #17 fecha no sábado (17), às 17h (horário de Brasília).