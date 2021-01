Zayn Malik completa 28 anos: relembre a carreira do cantor

Zayn Malik é ex-integrante da boy-band One Direction

Hoje é o dia dele! Zayn Malik ficou conhecido mundialmente ao integrar a banda One Direction, lá em 2010. Mesmo após o sucesso estrondoso da boy band, Zayn decidiu continuar sozinho e seguir carreira solo. O cantor completa 28 anos nesta terça-feira (12). Então para comemorar, estamos relembrando a carreira do músico. Confira:

The X Factor e One Direction

Em 2010, com 17 anos de idade, Zayn Malik faz uma audição para o programa de talentos The X Factor. Após surpreender a todos com o seu talento, os jurados Nicole Scherzinger e Simon Cowell, decidiram colocá-lo em um grupo ao lado de quatro concorrentes: Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson.

O grupo ficou em terceiro lugar na competição. No entanto, a banda formada pelos meninos se tornou uma das mais conhecidas da atualidade. Em 2011, o primeiro álbum da banda, intitulado Up All Night, estreou no topo em 16 países. Por esse feito, a boy band conquistou um lugar no Guiness World Records. O segundo álbum da banda foi o Take Me Home, em 2012, e o terceiro foi Midnight Memories.

Saída do One Direction

Em 2015, Zayn Malik declarou que estava deixando o grupo One Direction. Segundo ele, seu desejo era de viver como “um jovem normal de 22 anos”. Logo após o anúncio, o cantor foi visto em um estúdio de gravação em Londres, em um encontro com o produtor Naughty Boy.

Início da carreira solo

Em 2016, depois de estrelar a capa da revista Billboard, Zayn Malik anunciou que estava se preparando para lançar novas composições. Seu primeiro álbum foi Mind Of Mine e seu primeiro single Pillowtalk, que lhe renderam ótimas críticas.

Relacionamento com Gigi Hadid

Em 2015, Zayn Malik assumiu o namoro com a modelo Gigi Hadid. Em 2020, os dois tiveram uma filha, que ainda não teve o seu nome divulgado.