Aprenda 5 receitas de pão doce de dar água na boca

Quer deixar a pausa para o café mais gostosa? Que tal se aventurar na cozinha com receitas de pão doce? Se não tem muita habilidade culinária, uma boa notícia: são fáceis de fazer. Selecionamos cinco, que prometem agradar aos mais variados gostos.

Quais são as receitas de pão doce?

Os escolhidos vão do pão doce simples, estilo bisnaguinha, até o recheado com goiabada. Tem ainda com cobertura de creme ou de fondant. Para entrar no clima natalino, que tal uma receita com passas? Confira detalhes:

Receita de pão doce simples

Ingredientes

450 ml de leite (morno)

1 kg de farinha de trigo (sem fermento)

6 colheres (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

2 sachês de fermento biológico seco (10 g cada sachê)

3 ovos inteiros

2 colheres (sopa) cheia de margarina ou manteiga

1 ovo para pincelar

Modo de Preparo

Numa bacia ou numa tigela grande, despeje o açúcar, a farinha de trigo e o sal. Misture tudo, acrescente o fermento seco e continue misturando. Em seguida, adicione a margarina, os ovos e o leite morno. Misture com as mãos e, quando ela começar a ficar firme, transfira-a para uma superfície lisa. Sove a massa por cerca de 10 a 15 minutos ou até que ela fique bem lisa e homogênea. Volte a massa para a tigela, cubra-a com um plástico ou com plástico filme e deixe descansar por 50 minutos. Passado esse tempinho de descanso, basta dividir a massa como preferir e modelar os pãezinhos ao seu gosto. Acomode em uma forma ou assadeira untada, deixando uma distância de 2 dedos de um para o outro. Cubra e deixe descansar por mais 40 minutos. Passado esse tempo, pincele os pãezinhos com 1 ovo ligeiramente batido. Leve para assar em forno preaquecido, 180ºC, por aproximadamente 35 minutos ou até dourar.

Fonte: Comidinhas do Chef

Receita de pão doce recheado com goiabada

Ingredientes

1 kg de farinha

8 colheres (sopa) açúcar

1 colher (chá) sal

100 ml de óleo

2 ovos

2 xícara de água morna

2 tabletes de fermento fresco ou 1 saquinho de fermento seco

goiabada a gosto

Modo de Preparo – receitas de pão doce

Coloque a farinha peneirada em cima da mesa ou numa bacia. Bata o resto dos ingredientes no liquidificador. Jogue esta mistura em cima da farinha e misture bem sovando. Deixe crescer até dobrar de volume. Divida a massa em 4 pedaços iguais. Estenda esta massa com o rolo. Corte em 4 tiras e depois transversal em 4 de novo. Recheie com pedaços de goiabada e enrole. Coloque um ao lado do outro em uma forma e pincele com gema ou café para dourar. Espere crescer novamente e leve ao forno pré-aquecido à 200°.

Fonte: Tudo Gostoso

Receita de pão doce com creme

Ingredientes

Massa

1 colher (chá) de sal

3 tabletes de fermento biológico fresco

2 xícaras (chá) de leite morno

1 xícara (chá) de óleo de soja

3 ovos

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de essência de baunilha

1 kg de farinha de trigo

Cobertura

1 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de açúcar

2 gemas de ovo

1 colher (sopa) de amido de milho

2 colheres (chá) de essência de baunilha

cerejas marrasquino a gosto

Modo de Preparo

Massa

Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha de trigo. Se quiser apressar o crescimento da massa, coloque o pacote de farinha por mais ou menos um minuto no microondas ou alguns minutos em forno quente, para que fique morna. Despeje o conteúdo do liquidificador em uma vasilha grande e vá misturando farinha com uma colher de pau. Quando a massa ficar firme demais para ser mexida com a colher de pau, continue com as mãos. Amasse até a massa ficar lisa e soltar das mãos, usando mais farinha se preciso. Abra com o rolo, recheie e modele de acordo com o tipo de pão que queira fazer e deixe crescer no forno de microondas em temperatura mínima por cerca de 15 minutos (leia atentamente as instruções do fabricante do seu micro-ondas para não estragar a massa) ou em forno morno até que dobre de volume. Pincele com gema de ovo sem bater e leve ao forno para assar.

Cobertura

Bata no liquidificador e leve ao fogo para engrossar. Retire do fogo e continue mexendo até esfriar. Coloque no saco de confeitar com bico pitanga e empregue a gosto. Quando o pão estiver frio, coloque montinhos do creme de baunilha decorativamente sobre o pão e, sobre eles, fixe metades de cereja marrasquino.

Fonte: CyberCook

Pão caseiro com passas

Ingredientes

½ xícara (chá) de leite morno

2 colher (chá) de fermento biológico seco

1 e ½ colher (sopa) de açúcar cristal

⅔ de xícara (chá) de óleo

½ colher (chá) de sal

¼ de xícara (chá) de água

1 ovo

1 gema

3 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

100g de uva passa

1 gema para pincelar

Modo de Preparo – receitas de pão caseiro

Em uma tigela, misture o leite morno com o fermento e o açúcar. Acrescente na mesma tigela, o óleo, o sal, a água, o ovo, a gema e misture. Incorpore a farinha de trigo, por último na tigela, e continue misturando até formar uma massa homogênea. Junte as passas na massa e misture. Cubra a tigela com um pano e deixe a massa dobrar de volume. Transfira a massa para uma forma de pão de forma untada com óleo. Deixe crescer novamente (cerca de 40min). Pincele com a gema de ovo. Leve ao forno a 200º C até dourar.

Fonte: Tudo da Cozinha

Pão com fondant

Ingredientes

Pão

1 envelope de fermento biológico seco (10 g)

¼ de xícara (chá) de açúcar

2 xícaras (chá) de leite morno

4 colheres (sopa) de margarina

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

5 colheres (sopa) de margarina derretida

¾ de xícara (chá) de açúcar misturado com 3 colheres (chá) de canela em pó

Frutas cristalizadas e cerejas em calda para decorar

Calda

½ xícara (chá) de mel

½ xícara (chá) de glucose de milho

1 colher (sopa) de suco de limão

Fondant

2 xícaras (chá) cheias de açúcar de confeiteiro peneirado

3 colheres (sopa) de leite

1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de Preparo – receitas de pão doce

Pão

Misture o fermento com o açúcar e o leite até dissolver. Junte a margarina, a farinha e o sal, misture bem e sove a massa até ficar lisa e elástica. Cubra com um pano e deixe em repouso por 30 minutos em local protegido.

Abra a massa com o rolo em um retângulo de 33 x 17 cm e corte tiras de 2 cm de largura. Corte em quadrados pequenos e enrole bolinhas com cada um. (Se quiser, recheie os quadrados com doce de leite gelado ou gotas de chocolate e enrole em formato de bolinha.)

Passe as bolinhas pela margarina derretida e, em seguida, pelo açúcar misturado com a canela. Acomode-as lado a lado e em camadas em uma fôrma de cone central (19 cm de base x 27 cm na parte superior x 8 cm de altura) untada com margarina.

Cubra novamente e deixe crescer até dobrar o volume. Enquanto isso, prepare a calda.

Regue a massa com parte da calda (reserve o resto) e leve ao forno médio preaquecido (180ºC) por cerca de 30 minutos ou até dourar e o caramelo começar a borbulhar na borda.

Deixe esfriar um pouco e desenforme com cuidado. Regue com a calda restante e decore com o fondant e frutas a gosto.

Calda

Misture os ingredientes e utilize.

Fondant

Misture os ingredientes até homogeneizar e utilize.

Fonte: Ana Maria Braga