Golpistas tentam usar cartão de Marília Mendonça e cantora dá risada

Marília Mendonça sofreu uma tentativa de golpe com seu cartão de crédito no valor de R$ 12 mil, mas nem a dor de cabeça de cancelar o cartão tirou seu bom humor. Aos risos, a cantora compartilhou o ocorrido nesta quarta-feira (7) por meio das redes sociais e ironizou da motivação por trás do crime.

Marília Mendonça quase perdeu R$ 12 mil em golpe

“Acabei de cancelar o meu cartão. Teve alguém que tentou passar uma viagem para Cancún. Ô, meu Deus do céu. Meu querido, uma viagem para Cancún? Cara, eu nunca fui para Cancún, nem sei quando é que vou. […] Em plena pandemia, fiz dois shows nesse ano só. Acho que foi uns 12 ‘conto’ que a pessoa tentou passar. […] Mas tá fácil demais. Pelo amor de Deus, cria vergonha na tua cara, doido”, disse Marília Mendonça através de stories em seu Instagram.

E um dos vídeos continha um recado direcionado à pessoa que tentou lhe aplicar o golpe.

“Ô, ladrão, deixa eu falar um ‘trem’ para você: bora ser mais humilde. Cancún assim de cara? Pelo amor de Deus, tem que ser mais humilde, a gente está numa pandemia. Essa ostentação não vai te levar a lugar nenhum.”

A novidade nada agradável também foi parar no Twitter oficial de Marília Mendonça que, mais uma vez, riu da situação.

e o ladrao que tentou passar meu cartão em passagens pra FUCKING CANCÚN? hahahahahahhahahaaha 12.000 em passagens.. c já foi mais humilde, cara — VEM AI 17/10 (@MariliaMReal) October 7, 2020

Mais uma vez, sobrou “puxão de orelha” para a pessoa por trás desta tentativa de golpe.

“Percebe-se que esse ladrão não é nada visionário. Um ladrão empreendedor investiria numa empresa”, completou a cantora em outro tweet.

Nova live vem aí

Marília Mendonça está focada nos ensaios para a sua próxima live, que acontecerá no dia 17 de outubro, a partir das 20h, em seu canal no YouTube. O repertório para este show será baseado nas músicas do início da carreira da artista e de seu primeiro DVD, lançado em 2015 e que levou a artista ao sucesso. A apresentação também contará com canções inéditas compostas por Marília naquele mesmo período e que nunca foram gravadas.