Horóscopo do dia (27/11/2020): previsão de hoje para seu signo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo para hoje está logo abaixo. Então planeje a sua sexta, 27 de novembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Horóscopo de Áries

Os astros pedem para que você aproveite bem as vibrações energéticas de hoje, pois esse é um dia muito produtivo, ideal para se dedicar àquilo que quer ver crescer e também a atividades mais prazerosas. Curta essa sexta de forma leve, com pessoas que você ama, em ambientes que você gosta!

Horóscopo de Touro

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A lua chega no seu signo hoje fazendo com que seja um dia especial para buscar estabilidade e segurança. Nada de correr riscos hoje, é o momento de proteger aquilo que tem, seja bens, dinheiro, relacionamentos, etc. É preciso agir de forma menos impulsiva e mais cautelosa, por tanto pense duas vezes antes de gastar e no que investir!

Horóscopo de Gêmeos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Aproveita que é sexta e tira esse dia pra já ir desacelerando e se desconectando das várias pressões que rolaram ao decorrer da sua semana. Convém relaxar um pouco e fazer tudo de forma mais suave hoje, priorize o seu bem-estar! Uma ótima ideia é sair do trabalho e ir direto para uma massagem relaxante.

Horóscopo de Câncer

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na sua vida amorosa não sinta receio em expressar seus desejos e fetiches para o parceiro, compartilhar intimidades será muito bom e especial para viverem melhor juntos e de forma mais alinhada um com o outro. Caso você esteja solteira, aqui vai uma dica importante: se não tem total certeza do seu sentimento, é melhor não começar nada sério.

Horóscopo de Leão

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hoje pode haver um certo conflito entre as suas necessidades com as necessidades das pessoas de seu convívio. Busque conversar ao invés de se estressar e já brigar. Mas se priorize, nada de transferir pra você responsabilidades que na verdade nem lhe pertencem e vice-versa, claro. Aja com maturidade!

Horóscopo de Virgem

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Já respirou fundo hoje? Já se alongou e soltou os ombros? Permita-se a relaxar mais e fazer tudo com mais tranquilidade, sem pressa e sem pressão para resolver tudo de uma hora pra outra! Acalma a mente, dê uma pausa no seu ritmo e volte devagar, respeitando seu limite.

Horóscopo de Libra

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

É necessário demonstrar mais firmeza e vontade praquilo que deseja! Neste período está previsto para você importantes acontecimentos, mas tudo só irá fluir a partir do momento que você for mais pulso firme com seus objetivos. Incorpore o espirito de determinação e liderança que existe dentro de você!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Horóscopo de Escorpião

Esse pode ser um dia com alguns incômodos. Um sentimento de carência ou até algum desafeto pode prejudicar a sua produtividade no trabalho. Você pode sentir uma insatisfação pairando no ar, como se nada te agradasse ou nada fosse o bastante. Procure focar em um trabalho de cada vez e contenha gastos supérfluos, pois as chances de se arrepender depois são maiores!

Horóscopo de Sagitário

No seu ambiente profissional é melhor manter o alto astral e os pensamentos otimistas! Não seda facilmente as intrigas e obstáculos, pois isso pode te derrubar. Faz que nem viu e siga no seu ritmo pessoal, confiando no seu bom trabalho! Caminhos irão se abrir praquele que não perde o foco do que importa.

Horóscopo de Capricórnio

Uma boa e sincera conversa com a pessoa que você ama é capaz de reverter aquela situação chata e de conflito. Quebre essa casca de frieza e de querer estar certo o tempo todo, às vezes é melhor dar o braço a torcer do que levar em diante uma briga boba.

Horóscopo de Aquário

Esse é um dia para você se atualizar no seu trabalho, procure cursos, pesquise informações, busque inovações e sugira mudanças! Tudo isso fará a diferença. Esse também é um período onde você poderá ter insights que contribuirão para soluções importantes. Aproveite os ares criativos que pairam por aí!

Horóscopo de Peixes

Você está cuidado da sua saúde? É bom olhar pra ela e evitar coisas que possam extrapolar seus próprios limites! Você sempre se preocupa muito com o bem-estar das pessoas a sua volta, mas e o seu bem-estar fica aonde? Pense sobre isso! Renove sua energia e evite se preocupar demasiadamente com os problemas.

Visite também o meu instagram para outras informações astrológicas: @salada.mystica