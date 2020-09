Como o signo ascendente pode influenciar o Mapa Astral?

Aquela característica que não tem muito a ver com o seu signo solar e faz você duvidar do seu Zodíaco pode estar relacionada ao seu ascendente. O signo que estava surgindo no horizonte quando você nasceu pode falar muito sobre as qualidades e a forma como se apresenta ao mundo. A seguir, entenda seu signo ascendente.

O que é ascendente?

O ascendente é a roupa que a pessoa veste no dia a dia, a máscara que usa. No geral, a forma como as pessoas nos veem está ligada ao nosso ascendente. Alguém que conhece bem o signo que o rege neste aspecto pode aprender a lidar melhor com isso e usar a seu favor.

E este é apenas um aspecto de todo o Mapa Astral que pode ajudar no autoconhecimento e a encontrar as maneiras de tirar o melhor de si e de suas características do Zodíaco.

Na vida pessoal, nos relacionamentos com família, amigos e amores, na orientação vocacional e até na vida profissional, o entendimento de como os astros estavam posicionados no momento do seu nascimento pode ajudar a lidar melhor com essas influências e aproveitar as qualidades de todos eles para guiar decisões também.

Como descobrir o signo ascendente?

Para determinar o ascendente é preciso saber a hora e o local exatos do nascimento . Desta forma é possível saber qual signo vai influenciar também na sua aparência. Tudo isso vai ajudar a entender os motivos daquela primeira impressão ter acontecido de determinada maneira.

Como fazer o mapa natal gratuitamente?

Antes de atuar como astróloga, recorri a muitos sites especializados para conhecer um pouco mais sobre os significados antes de aprofundar os estudos. Então, quem quer obter um cálculo com o desenho do mapa de forma gratuita, os sites gratuitos podem ser uma opção.

Entretanto, é preciso frisar que contar com a orientação de um profissional habilitado é a melhor maneira de obter auxilio nesse processo de descoberta pessoal.

Portanto, veja três sites que oferecem o serviço gratuitamente:

Astrocentro

Personare

Astrolink

Você está interessado em aprender seu signo lunar, signo de Mercúrio, signo de Vênus, ascendente e muito mais? Veja todos os signos dos planetas em seu mapa astral aqui .