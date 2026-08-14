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Mulher viaja, fica sem internet e não consegue abrir a CNH Digital na blitz; entenda o que diz a lei

Veja o que diz a legislação de trânsito e nas normas da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Escrito por Anny Malagolini
CNH Digital sem internet DCI
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Mariana, de 34 anos, saiu de Belo Horizonte para passar o fim de semana no interior de Minas Gerais. Como sempre fazia, deixou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física em casa e confiou apenas na versão digital armazenada no celular. Durante a viagem, porém, o aparelho ficou sem sinal por um longo trecho da rodovia e, ao ser parada em uma blitz, ela acreditou que não conseguiria comprovar que era habilitada.

A preocupação aumentou quando o aplicativo demorou para carregar. Mariana temia receber uma multa por não portar o documento físico. A situação, embora fictícia, representa uma dúvida comum entre motoristas que utilizam a CNH Digital como documento principal.

Afinal, ficar sem internet impede a apresentação da habilitação? E o que acontece se o celular descarregar ou o aplicativo não funcionar? As respostas estão na legislação de trânsito e nas normas da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

É possível apresentar a CNH Digital sem internet?

A boa notícia é que é possível apresentar a CNH sem internet. Depois que o documento é baixado no aplicativo oficial, ele permanece disponível no aparelho mesmo sem conexão com a internet. Isso significa que, em condições normais, o motorista consegue abrir a CNH Digital em modo offline e apresentá-la ao agente de trânsito.

Por esse motivo, ficar sem sinal de celular durante uma viagem, por si só, não impede a utilização do documento.

A Carteira Nacional de Habilitação Digital possui a mesma validade jurídica da versão impressa. O documento pode ser apresentado durante uma fiscalização por meio do aplicativo oficial CNH do Brasil, desenvolvido pelo governo federal.

A emissão da CNH em formato digital está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), enquanto as regras de utilização são regulamentadas pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A versão eletrônica possui assinatura digital e mecanismos de autenticação que garantem sua validade.

Importante: apresentar um print da CNH não é o mesmo que o aplicativo oficial. Uma captura de tela, fotografia ou imagem enviada por aplicativos de mensagens não substitui a CNH Digital. Isso acontece porque essas imagens não possuem os recursos de autenticação presentes no aplicativo oficial, como o QR Code dinâmico e outros elementos que permitem a conferência da autenticidade do documento.

Por essa razão, o agente de trânsito pode recusar um print da tela e solicitar a apresentação da CNH diretamente pelo aplicativo oficial.

E se o celular descarregar?

Quando o celular fica sem bateria, quebra ou apresenta algum problema que impeça a abertura do aplicativo, o motorista deixa de conseguir apresentar a versão digital da CNH.

Nessas situações, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que o agente poderá consultar os sistemas eletrônicos de fiscalização para verificar se o condutor possui habilitação regular.

O artigo 159 do CTB estabelece que o porte da CNH é dispensado quando, durante a fiscalização, for possível comprovar eletronicamente que o motorista está regularmente habilitado.

Na prática, se a consulta confirmar a situação da carteira, a ausência do documento físico não caracteriza infração.

O problema surge quando o motorista não consegue apresentar a CNH — nem física nem digital — e também não é possível realizar a consulta eletrônica no momento da abordagem.

Nessa hipótese, pode ser aplicada a infração prevista no artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro, por deixar de portar documento de porte obrigatório.

A infração é considerada leve, com:

  • multa de R$ 88,38;
  • três pontos na Carteira Nacional de Habilitação;
  • retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado ou regularização da situação, conforme o caso.

Especialistas recomendam algumas medidas simples para evitar transtornos durante uma fiscalização:

  • manter o aplicativo CNH do Brasil atualizado;
  • abrir o documento pelo menos uma vez antes de iniciar viagens longas, verificando se ele permanece disponível offline;
  • manter o celular carregado;
  • levar a CNH física quando houver possibilidade de o aparelho ficar sem bateria por muito tempo.

Esses cuidados reduzem o risco de dificuldades caso ocorra algum problema técnico durante a abordagem.

O que diz a legislação

O uso da CNH Digital é respaldado por normas oficiais, entre elas:

  • Artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), que prevê a possibilidade de emissão da CNH em meio físico e eletrônico e dispensa o porte quando a habilitação puder ser comprovada por sistema informatizado.
  • Resolução Contran nº 1.020/2024, que regulamenta a expedição e a validade da Carteira Nacional de Habilitação em formato físico e digital.
  • Normas da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que reconhecem o aplicativo oficial CNH do Brasil como o meio adequado para apresentação da versão digital do documento.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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