A Fazenda 2020: Boninho do BBB dá ‘cutucada’ em erros da concorrência

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (10) para demonstrar ansiedade com o início do BBB 21. O marido de Ana Furtado escreveu uma mensagem intrigante logo após a produção de A Fazenda 2020 errar mais uma prova do fazendeiro.

A Fazenda 2020: produção erra de novo e anúncio do fazendeiro é adiado

“Estou torcendo pra janeiro chegar logo”, escreveu José Bonifácio Brasil de Oliveira no Twitter. Ele ainda completou com um emoji de ansioso. Os fãs da mente brilhante por trás do formato global, principal concorrente de A Fazenda 2020, não perderam a oportunidade de juntar os pontinhos.

Muitos fãs acreditam que a ansiedade de Boninho para o início do BBB 21 foi apenas um jeito sútil do mesmo alfinetar a RecordTV. Uma vez que com o erro na prova do fazendeiro de hoje em A Fazenda 2020, a produção do reality show acumula seu segundo erro grosseiro em uma única temporada.

Estou torcendo pra janeiro chegar logo 😳 — J.B. Oliveira (@boninho) December 10, 2020

Como foi a prova do fazendeiro?

Os competidores Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays tinham que passar por uma estrutura giratória para buscar as bolinhas que estavam de um lado do fazendão. Logo em seguida, arremessar nos alvos coloridos (cada peão tinha uma cor) que estavam do outro.

Ao final, o peão que sobresse com sua cor no painel, se tornava o último fazendeiro de A Fazenda 2020. O reality show chega ao fim no próximo dia 17 de dezembro e dará ao vencedor o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem ganhou a prova do fazendeiro em A Fazenda 2020?

Jojo Todynho foi declarada a última fazendeira de A Fazenda 2020 na noite desta quarta-feira (09). No entanto, Lipe Ribeiro, concorrente da intérprete de Que Tiro Foi Esse?, pediu uma revisão da prova alegando que não teria que ser eliminado da disputa. Isso porque, para o empresário, ele já teria eliminado Stéfani Bays, já que quebrou a última cor representada pela famosa.