A Fazenda 2020: Jojo Todynho se emociona e critica fortemente o rival Biel

Jojo Todynho não segurou as lágrimas no quarto da sede de A Fazenda 2020. Depois do episódio que teve uma discussão com Biel durante a formação da Roça na última terça-feira (29), a famosa voltou a desabafar com Victória Villarim. Sem se importar com a presença de outros peões como, por exemplo, Stéfani Bays e Lucas Maciel, a cantora criticou a postura do rival.

“Ele é ardiloso. As pessoas não veem, mas ele é. Hoje ele deu a certeza. Ele só quis responder na votação porque estava ao vivo. Eu chamei ele de c*zão e ele calou a boca porque ele sabe que tá errado. Hoje pra mim é como se não tivesse ele”, disse a funkeira.

A intérprete de Que Tiro Foi Esse? comentou as polêmicas em que o rival de A Fazenda 2020 se envolveu nos últimos anos, e que desgastaram sua imagem. “O que passou na vida dele não me cabe. Não cabe a mim, nem cabe a ninguém. Mas às vezes, a gente cai do cavalo pra ter a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Mas muitas vezes você não se torna. Tem pessoas que são mau-caráter – e vão morrer mau-caráter”, disparou.

História de vida

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Emocionada, Jojo relembrou a sua história de luta. “Eu tenho 23 anos. Tenho uma história. Eu amadureci com a vida, tomando porrada. Ele soltou pipa no ventilador. Ele não conhece pista. Eu sei de toda a história dele. Mas sabe quando você projeta na sua mente ‘eu irei me basear nas coisas do jogo e quero acreditar que essa pessoa não tem esse caráter'”.

Assim que começou a chorar sem parar no quarto de A Fazenda 2020, Jojo recebeu um abraço de Victória, enquanto Mateus, Lucas e Jake observavam a cena. Logo depois, a cantora refletiu sobre caráter tendo como base a postura de Biel dentro do confinamento.

“As atitudes dele me fizeram confirmar tudo que eu sei. E tem coisa que a gente não pode sentir pena, não. Porque às vezes a pessoa tá em certo lugar, acontece certas coisas porque ela tem que pagar aquele preço. Caráter é uma coisa que não se compra em farmácia, você nasce com ele. Tem gente que já nasce com o caráter afligido”, disse Jojo aos prantos. https://www.youtube.com/watch?v=WmRmUvhNzPY&feature=emb_title

Jojo na Roça em A Fazenda 2020

Travando um embate com Biel em uma possível Roça, Jojo Todynho disse não temer o seu concorrente. A peoa, que é a mais popular dentro do programa, destacou que está agindo da maneira correta dentro do jogo, assim como faz em sua vida normal. “Se eu ir para roça e sair amanhã. Mas eu vou sair de consciência limpa e coração leve, que eu falei tudo que eu tinha pra falar”.

Ataque de fúria após barraco com Biel

No dia da formação da Roça, Jojo teve um ataque de fúria na cozinha após chamar Biel de ‘arregão’. Supreendentemente, a cantora pegou sua garrada de metal vermelha e utilizou uma colher de pau para martelar o objeto.

A cantora explicou enquanto ‘extravasava’ a garrafa, que estava seguindo um conselho da psicóloga do reality show. De acordo com Jojo, a profissional a orientou a colocar sua raiva para fora com o objetivo de a fazer ficar mais leve emocionalmente. “A Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra fora“, disse.