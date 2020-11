A Fazenda 2020: Lidi ameaça desistir do reality após eliminação de Lucas

Lucas Maciel não superou Jojo Todynho e Raissa Barbosa e se tornou o nono eliminado de A Fazenda 2020, na noite desta quinta-feira (12). No entanto, a casa não celebrou muito bem o retorno das peoas. Isso porque, a saída do ex-pânico deixou muitos abalados. Lidi Lisboa, por exemplo, chegou a ameaçar desistir do reality show.

Com a chegada de Raissa à casa de A Fazenda 2020, o que automaticamente indicou a eliminação de Lucas, Lidi entrou em prantos e abraçou o então peão na área da piscina. Assim como ela, quase todos os moradores da casa foram abraçar o famoso, que quebrou protocolo de retornar à sede mesmo estando eliminado.

Já de volta à casa, Lidi se isolou na despensa e chorou copiosamente. “Quero ir embora”, falou ela enquanto lágrimas caiam pelo rosto. Lipe Ribeiro, MC Mirella e Stéfani Bays também choraram a saída de Lucas. Os três entraram no cômodo e abraçaram Lidi, que desabafou: “Não quero ficar aqui”.

Logo em seguida, Lidi criticou o amigo por pedir por se colocar na baia na tentativa de não ser o mais votado pela casa na formação da roça de terça (10). “Teimoso, cabeçudo”, resmungou ela. Lucas tomou a atitude após Jojo Todynho declarar que votaria nele, pois não tinha opção de voto.

O ex-pânico solicitou a Lipe Ribeiro, que foi fazer a prova de fogo contra Mirella e Stéfani, que o puxasse pra baia caso perdessem a disputa. Com a vitória da cantora, Lipe seguiu o comando do amigo e o levou para a baia. Na formação, Lucas acabou sendo puxado por Mateus Carrieri, que foi o mais votado da casa. O então peão não disputou a prova do fazendeiro, já que Jakelyne Oliveira o vetou da disputa que poderia livrá-lo da roça de A Fazenda 2020.

Lidi Lisboa em A Fazenda 2020

Na primeira semana de A Fazenda 2020, Lidi Lisboa se questionou sobre o que estava fazendo no reality show rural. Entre as principais reclamações da atriz protagonista de Jezabel, estavam as restrições da produção de A Fazenda 2020. Em casos de punições, eles são obrigados a tomar banho gelado. Além disso, gás é cortado e a água encanada suspensa.

Em dois meses de A Fazenda 2020, Lidi protagonizou inúmeros barracos com Mirella, a quem inclusive, chamou de ‘vaca’ e foi aplaudida pelo público. As duas, no entanto, voltaram a ser amigas após a cantora se desculpar com a atriz durante uma festa no reality show rural da Record TV.