A Fazenda 2020: Lidi conta que tem medo de roça contra Biel e Jojo

Lidi Lisboa não fez questão de esconder o ‘medo’ da décima segunda roça de A Fazenda 2020. A peoa, que está na berlinda com Jojo Todynho, Biel e Jakelyne Oliveira, declarou que precisa vencer a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira (02). Em conversa com o intérprete de Química, a atriz protagonista de Jezabel disse temer uma roça contra ele e Jojo.

“Ou eu ganho essa prova hoje ou eu tô lascada. Não quero ir pra roça com o senhor”, disse ela. Biel então tentou tranquilizar a amiga. “Lidar com os sentimentos que esse programa desperta na gente é coisa de louco”. Tays, que estava próxima aos dois, entrou na conversa. “O povo vê a gente feliz, olha…”, observou a peoa.

Apesar de um breve papo sobre a roça da semana, a décima segunda da temporada de A Fazenda 2020, o trio voltou a ficar em silêncio. Para a prova do fazendeiro de hoje, Lidi precisará desbancar Jake e Jojo. Biel não participa do desafio após ter sido vetado pela intérprete de Que Tiro Foi Esse?.

Lidi recebe pedido de desculpas de Jojo em A Fazenda 2020

Jojo Todynho surpreendeu Lidi durante a formação da roça em A Fazenda 2020 na noite desta terça-feira (01). A peoa pediu desculpas por ter usado o cachorrinho Joaquim, adotado pela concorrente há mais de 10 anos, para atacá-la em briga.

“Na hora que a gente se ira, a gente fica cego e acaba falando coisas que podem magoar outra pessoa. Me desculpa por ter citado o Joaquim”, disse Jojo. Lidi então aceitou o pedido da peoa, mas destacou que ficou sentida com as palavras usadas por ela durante a discussão da semana passada.

Apesar das peoas terem selado a paz, ambas se votaram na formação de roça. Além disso, Lidi puxou Jojo para a berlinda após abrir o poder vermelho.

