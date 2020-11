A Fazenda 2020: produção inicia cronômetro misterioso e intriga os peões

A produção de A Fazenda 2020 iniciou uma contagem regressiva no monitor na sala de estar da sede na tarde desta quarta-feira (25). Os peões ficaram intrigados com o cronômetro e começaram a criar teorias sobre o que pode acontecer após ser zerado.

Lidi Lisboa e Tays Reis começaram a especular sobre o que seria o cronômetro. “Isso deve ter sido por vários motivos, né? O cronômetro”, disse Lidi, que arrumava a cozinha enquanto a colega de confinamento estava na sala de estar observando a contagem regressiva.

“Estranho, né?”, questionou Tays. Já Lidi cogitou que seria uma ação comercial de uma marca de beleza com direito a salão. Isso porque, no programa desta terça-feira (24), Jojo Todynho havia dito que não teve teve tempo de fazer a escova no cabelo por causa da tensão em A Fazenda 2020.

“A Jordana falou ontem, ao vivo, que ‘não fiz a escova porque estava uma pressão'”, disse. Tays discordou. “Não deve ser por isso não”. No entanto, Lidi manteve sua opinião, mas não descartou que poderá ser algo totalmente diferente. “Sei lá. É uma junção de tudo, eu acho”.

Lidi e Tays estranham cronômetro para a atividade que vai rolar já já na sede da Fazendola

Quem está na roça em A Fazenda 2020?

A formação da décima primeira roça movimentou o reality show. Isso porque, Jojo Todynho contrariou a expectativa do público e indicou Lidi Lisboa à roça. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? alegou o fato de não ter sido salva por Lidi na dinâmica do resta uma da semana passada. A atriz optou por salvar Raissa Barbosa na ocasião.

Em dinâmica diferenciada, os peões da sede votaram entre os peões da sede e definiram Mariano como o segundo roceiro. Entre os os pões da baia, uma nova votação definiu o terceiro roceiro: Raissa. Por fim, teve a dinâmica do resta um que resultou em Mateus Carrieri novamente na roça. O peão não foi salvo por Tays, que teve que escolher entre ele e Biel.