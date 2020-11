A Fazenda 2020: Raissa tem crise de choro após discussão com Biel

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa Barbosa e Biel tiverem um leve choque durante uma atividade patrocinada na tarde desta terça-feira (24) em A Fazenda 2020. O Playplus, plataforma de streaming da RecordTV, não mostrou o momento em que o intérprete de Química teria provocado a ex-vice Miss Bumbum. No entanto, foi possível ouvir Raissa disparar: “Vai tomar no seu c*, menino”.

Após a ação de merchandising em A Fazenda 2020, os peões retornaram à sede e Raissa foi para o quarto principal chorar. Deitada em uma cama, a famosa disse que estava colocando pra fora lágrimas para evitar de ter uma atitude precipitada o que ocasionaria sua expulsão.

“Se eu não chorar, eu faço merda. Eu estou me segurando aqui, porque estou com ódio. Se eu não chorar, eu vou fazer besteira. Eu não falo nada, não faço nada. Se eu botar para fora, eu vou quebrar tudo aqui, eu não quero isso”, disse ela, enquanto era consolada por Tays Reis e Jojo Todynho.

“É melhor eu chorar do que quebrar as coisas, fazer besteira e ser expulsa”, completou a modelo, logo em seguida. Jojo concordou com a colega de confinamento em A Fazenda 2020. .”Isso mesmo, bota para fora. Se eu pudesse botar para fora… Eu boto falando. Se eu botar de outro jeito, posso ser expulsa. Tudo tem me estressado ultimamente, tudo. Tudo, tudo. Até bom dia. É desgaste mental, você tem um desgaste mental”. Já Tays completou: “a fase do desgaste mental chegou”, disse ela, sobre a reta final de A Fazenda 2020.

Clima de tensão pré-roça em A Fazenda 2020

Os peões já estão sentindo a tensão da formação da roça. Durante a atividade surpresa, Jojo Todynho trocou alfinetadas com Jakelyne Oliveira, que a vetou na atividade. Já a cantora de Que Tiro Foi Esse? vetou Lidi Lisboa, que resmungou. A atriz de Jezabel também reforçou sua rivalidade com Mateus Carrieri.

Em tempo, na noite de hoje acontecerá a formação da décima primeira roça em A Fazenda 2020. No entanto, essa não será uma formação comum. Isso porque, a produção fez alterações na dinâmica que definirá os quatro peões roceiros da semana no reality show rural da RecordTV.

Primeiramente, a fazendeira da semana Jojo Todynho indicará um peão à roça. Logo em seguida, a casa votará somente entre os peões da sede. Na sequência, uma nova votação, dessa vez só com os peões da baia definirá o terceiro roceiro. Por fim, quem sobrar no resta um vai ocupar o quarto banquinho da roça.