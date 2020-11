A Fazenda 2020: roça terá novas regras a partir de terça

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Reviravolta em “A Fazenda 2020“! Marcos Mion entrou ao vivo pela transmissão do PlayPlus na tarde de domingo (22/11) para anunciar aos peões algumas mudanças na formação da roça. Uma delas: Acabou a combinação de votos. O apresentador também informou que haverá mudanças no “Poder da Chama Vermelha” já na terça-feira (24/11).

A Fazenda 2020 – entenda as mudanças

O poder do lampião dessa semana vai impedir que os participantes façam combinação de voto no resta um. Isso porque, o dono do poder vai iniciar a dinâmica que normalmente começa com quem foi puxado da baia e ocupa o terceiro banquinho.

Para completar, a roça não terá a tradicional puxada da baia, integrada nessa semana por Jakelyne Tays, Mateus e Raissa. No lugar disso, para a formação da 11ª roça os quatro peões da baia deverão votar entre si e decidir qual deles irá para a berlinda.

O participante que se sentará no segundo banquinho também será definido por uma nova dinâmica. Os cinco peões que estiverem na sede deverão votar entre si, e o mais votado estará na roça. A única dinâmica que não irá mudar é o voto do fazendeira, que esta semana é Jojo Todynho.

A nova proposta promete pegar fogo no feno!

Quem é o dono do lampião?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lipe Ribeiro ganhou a Prova de Fogo da semana em “A Fazenda 12″, realizada neste domingo (22/11). Agora está nas mãos do influencer a chance de interferir na formação da próxima roça, na terça-feira (24/11), graças ao poder do lampião.

Quem Jojo deve indicar para a roça em A Fazenda 2020?

Não é segredo para ninguém que Jojo Todynho e Biel não se dão bem desde o começo do reality show rural. A dupla discute desde o início do programa e sempre vota um no outro durante as formações de roça.

Lidi também pode estar na mira de Jojo, tendo em vista que nas últimas semanas as peoas tem se estranhado. Por fim, Tays também pode ser levada para a roça por indicação da roceira já que a dupla se voltou na última berlinda. Qual o seu palpite?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vote na enquete: quem a fazendeira Jojo deve mandar para a roça?