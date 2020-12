A Fazenda 2020: sem poder se despedir das jumentas, Lidi cai no choro

Na tarde desta sexta-feira (11) na sede do reality A Fazenda 2020, a participante Lidi Lisboa se desesperou ao saber que os animais haviam sido retirados pela produção. Mas, a peoa ficou mais sentida com a saída das jumentas, tanto é, que não conseguiu esconder a tristeza ao chorar muito na sede.

A Fazenda 2020: fim da baia e saída dos animais

Como de costume, ao chegar na reta final de cada edição, os animais são retirados da propriedade em Itapecerica da Serra, sinalizando que o programa está chegando ao fim e mudanças podem acontecer. Na noite da última quinta-feira (10), o apresentador Marcos Mion comunicou aos participantes sobre o fim da baia, que inclusive, foi comemorado entre os peões. Com o fim da baia, também chega o fim das tarefas com os animais, que fizeram a alegria dos confinados durante o programa.

Uma delas, inclusive, foi a atriz Lidi Lisboa. Ela se apegou tanto, que caiu no choro ao saber que a produção havia retirado eles, sem avisar. Visivelmente abalada, a atriz foi ao quarto da sede de A Fazenda 2020, para chorar por não conseguir se despedir. “Podiam ter avisado”, lamentou. Logo em seguida, Mateus Carrieri entrou no quarto e tentou acalmá-la. “Eu sei, a gente se apega mesmo. Ainda bem que hoje de manhã foi você que fez o trato dela”, lembrou ele, enquanto a abraçava.

“Ainda bem que vocês insistiram. E hoje foi o dia que eu mais demorei. Se eu soubesse que era a última vez, tinha ficado até mais…”, disse Lidi Lisboa. O empresário e amigo da protagonista de ‘Jezabel’, Lipe Ribeiro, também argumentou. “Pensa pelo lado positivo, elas com certeza não aguentavam mais ficar aqui”, opinou o peão, que foi salvo da 13ª roça. “Será?”, questionou Lidi em A Fazenda 2020.

Hoje terá roça surpresa

No programa ao vivo de quinta-feira (10), Marcos Mion revelou que nesta sexta-feira (11) terá uma roça surpresa para os participantes. Depois parabenizou os peões do ‘top 7’, por terem ‘sobrevivido’ e chegado até onde chegaram no jogo. Logo depois, ele disse: “Daqui a exatamente uma semana, alguém vai tá 1 milhão e meio de reais mais rico. 7 dias, 7 peões, será que vai ter uma surpresa por dia esperando vocês? Talvez”.

De hoje até a final, todo dia vai ter uma emoção diferente aqui. Inclusive, com a participação dos peões que já foram eliminados, e que vão voltar agora, nesse final de semana pra animais ainda mais essa reta de A Fazenda 12. Vai ser louco”, disse Mion, que logo em seguida, avisou que haverá uma formação de roça surpresa com três pessoas e eliminação no sábado. Fora isso, terá a volta dos ex-participantes eliminados de A Fazenda 2020, que pode causar ainda mais fogo no feno nesta final.