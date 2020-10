Chuva em São Paulo: Capital entra em alerta com risco de alagamentos

Capital entra em alerta com risco de alagamentos após chuva em São Paulo na tarde desta segunda (19). Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), diversas regiões entraram em estado de atenção. Na cidade de Osasco, na região metropolitana, há risco de chuva de granizo. Em Barueri, pontos de alagamento prejudicam quem está tentando entrar ou deixar a cidade, próximo da Rodovia Castello Branco. Ainda nesta tarde, chuvas moderadas atingiram a região do Tremembé, na Zona Norte e também a do Jardim Ângela, na Zona Sul.

Além destas ocorrências, a concessionária responsável pela Rodovia Presidente Dutra – que leva ao Rio de Janeiro – registrou que há um alagamento na altura do quilômetro 230 no sentido São Paulo, e outro na Avenida Bandeirantes do Sul, uma via marginal à rodovia.

Até o final da tarde desta segunda, o Corpo de Bombeiros recebeu dez chamados para quedas de árvores em locais como Zona Norte, além de 11 enchentes e alagamentos. Na Vila Maria, região Norte da Capital, uma árvore caiu em cima de uma residência, mas não há feridos.

Além da Grande São Paulo, outras cidades do Estado também detectam sinais de chuva muito forte, com riscos de temporais no decorrer da noite de hoje (19).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Regiões em estado de atenção

Segundo o CGE, as regiões que estão em estado de alerta para alagamentos na Capital são: Marginal Tietê, Zona Oeste, Zona Sudeste, Centro, Zona Leste e Zona Norte. Segundo as previsões meteorológicas, a chuva em São Paulo desta tarde foi formada por uma combinação da brisa do mar com o calor, com temperatura máxima de 28º.

Previsão é de chuva em São Paulo nesta terça (20)

Nesta terça-feira (20), a chuva em São Paulo não dará trégua. Segundo a meteorologia, o risco de tempestade fica ainda maior e a chuva deverá atingir a cidade de forma generalizada. Há previsão de ventos fortes junto com tempestades, o que pode atingir a distribuição de energia não só na Capital, mas em toda Região Metropolitana, além do risco de quedas de árvores pela cidade.

Devido o potencial da chuva em São Paulo, há também perigo de pontos de alagamento. Além da Capital paulista, há risco de temporais também em outras cidades no Estado. As temperaturas podem chegar nesta terça-feira (20) na máxima de 27º e mínima de 19º.