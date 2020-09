Em cobrança de pênalti ainda na primeira etapa, Iago Maidana marcou para o Sport e sacramentou a quinta derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro; partida válida pela rodada 12 da competição foi marcada pela eficiência defensiva dos donos da casa, ao passo que o Corinthians, apático e previsível em campo, nada fez durante 90 minutos de partida.

Como foi o desempenho inicial do Corinthians?

O alvinegro passou toda a partida dominado pelo Sport. Na primeira etapa, os donos da casa além de marcarem com Iago Maidana aos 36 em cobrança de pênalti, controlaram as ações do jogo. Roni e Xavier, que atuaram novamente entre os titulares demonstraram um jogo muito passivo, com muitos passes laterais; não somente eles, mas toda a equipe que nada fez pelas laterais, seja com Everaldo, seja com Otero.

Na frente, Jô não tinha acesso a bola, mesmo por que está não chegava aos seus pés e quando chegava, o centroavante corintiano, isolado na frente, pouco fazia. As investidas do alvinegro na primeira etapa consistiram nas poucas subidas de Lucas Piton pela esquerda, bem como pelo meio com Mateus Vital.

Controlado taticamente pelo Sport, o Corinthians não teve sequer um momento claro de gol durante a primeira etapa. Atuando com os jogadores guardando posição, o alvinegro prostrou-se de forma previsível no gramado, o que facilitou a eficiente marcação do Sport.

Como foi o segundo tempo?

Na volta do intervalo, Leo Natel, Cantillo e Ramiro buscaram dar novos ares e alimentar o ataque corintiano, assim como Luan que entrou na vaga de Everaldo. Precisando do empate, o Corinthians controlou a posse da bola no segundo tempo, entretanto seguiu previsível e pouco criativo. Nao ameaçado em momento algum, o Sport atuou bem, ao passo que os alvinegros buscaram a bola aérea durante os 45 minutos finais.

Pressionados, os donos da casa se retraiam na defesa e buscavam sair rapidamente ao ataque com Hernane à frente. As quatro alterações pouco fizeram efeito, ou nada fizeram efeito no Corinthians que seguiu se comportando de forma apática como na primeira etapa. Luan Polli, goleiro dos pernambucanos, foi acionado somente nas jogadas de escanteio, das quais interceptou em todas as oportunidades.

Desse modo, o confronto se arrastou sonolento até o fim e sacramentou a evolução do Sport na competição, anotando sete dos últimos nove pontos disputados, bem como notificou a quinta derrota do Corinthians no torneio. Assim, o Sport subiu para a sétima colocação, ao passo que o Corinthians permanece em 13o com 12 pontos e pode finalizar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Próximo jogo do Corinthians!?

O Corinthians entra em campo na próxima quarta-feira (30) diante do Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Cabe ressaltar que o confronto é uma partida atrasada, válida pela primeira rodada da competição.