Ex-BBB Victor Hugo é diagnosticado com Covid-19 e internado às pressas

Victor Hugo Teixeira, um dos participantes do BBB 20, foi diagnosticado com Covid-19 no último sábado (19) e internado às pressas. O ex-BBB se encontra estável no Hospital Metropolitano de Maceió, no Alagoas. Ele estava de férias em Piranhas, no Sertão de Alagoas.

Segundo a boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), Victor deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), alegando sintomas da doença. Logo em seguida, ele foi transferido para o Hospital Metropolitano, onde passou por exame e testou positivo para o novo coronavírus.

O ex-BBB está internado em uma ala dedicada ao tratamento da doença, e sendo acompanhado de perto por uma equipe médica do centro de saúde.

Dias atrás, o ex-BBB esteve na live de Lucas Guimarães com Carlinhos Maia onde interagiu com outras pessoas nos bastidores. Além dele, Daniel Lenhardt, Gui Napolitano e Gabi Martins, ambos participaram do Big Brother Brasil 20 com Victor, também estiveram no evento.

Em suas redes sociais, Victor Hugo atualizou os fãs de seus momentos ao lado de amigos. No final de novembro, por exemplo, o ex-BBB esteve presente na festa de aniversário de Marcela Mc Gowan e se aglomerou com os amigos sem o uso de máscara.

O Hospital Metropolitano de Maceió divulgou uma nota à imprensa em que tranquiliza os fãs sobre o estado de saúde do psicólogo e dramaturgo. “Seu estado de saúde é estável e ele respira sem ajuda de aparelhos. “O paciente Victor Hugo Teixeira foi admitido no Hospital Metropolitano de Alagoas, na última sexta-feira, com um quadro de suspeita de Covid-19. Victor Hugo realizou o teste PCR para o novo coronavírus na instituição, testando positivo para a mesma, o quadro clínico do paciente segue estável”, diz a nota do centro médico.