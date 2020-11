Lojas Renner: como é possível uma varejista perder dinheiro?

Lojas Renner, uma das maiores varejistas do país, apresentou prejuízo operacional de R$ 82,9 milhões no terceiro trimestre. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano anterior, a empresa apresentou lucro de R$ 186,7 milhões.

Como é possível um prejuízo tão grande, mesmo com uma receita de R$ 1,79 bilhão? Primeiramente, temos o impacto das lojas fechadas por conta da pandemia. Em seguida, mesmo as lojas abertas tinham restrição de horário e acesso aos provadores.

Qual o tamanho das Lojas Renner?

Além das tradicionais lojas de departamento Renner, que totalizam 392, o grupo é dono de 113 lojas da Camicado. Esta última, focada em utensílios domésticos e artigos para o lar. Há inclusive outras 96 lojas exclusivas da linha de roupas Youcam.

O grupo possui 4 centros de distribuição, além de 24.000 colaboradores. Para se ter uma ideia do alcance, são mais de 33 milhões de cartões Renner emitidos. Deste modo, deve alcançar uma receita operacional próxima de R$ 6,5 bilhões em 2020.

Em suma, é uma empresa muito rentável, tendo apresentado lucro líquido de R$ 1,09 bilhão em 2019. Suas ações estão listadas na bolsa de valores, com valor de mercado de R$ 33,3 bilhões.

Quanto ganham estas varejistas?

A margem bruta, ou seja, o lucro operacional bruto é de cerca de 50% neste setor. Desse modo, se você faz uma compra de R$ 100 nestas lojas, tipicamente o custo de aquisição e distribuição é de R$ 50.

No entanto, deve-se considerar também os custos para manter as lojas funcionando, como o aluguel e salários, além do investimento em marketing, e da própria estrutura da matriz. Em suma, essas despesas operacionais usualmente totalizam 40% da receita líquida.

Ou seja, sobra para a empresa apenas R$ 10 de cada R$ 100 que entram no caixa. De fato não é um dos setores mais rentáveis, porém o suficiente para estabelecer um patamar confortável, evitando assim prejuízos.

Como a Lojas Renner perdeu R$ 82,9 milhões?

Primeiramente, a empresa apresentou uma queda de 14% nas vendas ante o mesmo período do ano anterior. Não bastasse esse problema, que pode ser atribuído ao fechamento de lojas por conta da pandemia, houve uma piora na margem.

Lembra dos 50% de custo de aquisição e distribuição médio do setor? A Lojas Renner apresentou uma queda de 6,6% neste indicador entre julho e setembro de 2020.

De fato, estes motivos atrapalharam no resultado do trimestre, mas o que derrubou de vez foram os produtos financeiros. As receitas líquidas com o cartão Renner caíram de R$ 111 milhões no mesmo período em 2019 para atuais R$ 18 milhões.

Diante disso, este segmento de produtos financeiros apresentou um prejuízo de R$ 51,2 milhões no trimestre. A atividade de conceder crédito para clientes, que usualmente era algo rentável, mostrou-se perigosa em períodos de crise.

Quem paga a conta desse prejuízo?

Sem dúvida, são os usuários do cartão de crédito que vão arcar com estes prejuízos. Isto pois a empresa e os bancos que administram os cartões de crédito ajustam as taxas de acordo com o nível de inadimplência.

Não obstante, existe uma linha no balanço destas empresas chamada “perdas estimadas de crédito”, já prevendo falha nos pagamentos de parte das vendas no crédito.

Em resumo, a Lojas Renner pode apresentar prejuízos como resultado de operações financeiras, porém usualmente elevam as taxas dos demais clientes para compensar este efeito.