Clientes do Nubank relataram instabilidade no uso do aplicativo do banco na tarde dessa quarta-feira, dia 25 de setembro. O canal é a principal maneira de fazer transições e consultar saldos.

O que aconteceu com o Nubank?

"Nubank fora do ar aqui! Oque está acontecendo?", questionou um seguidor no Instagram. "Tenho que pagar contas importantes e não consigo acessar o banco, porque só carrega (e me deslogou sozinho)", reclamou outro usuário.

Em resposta aos seguidores nas redes sociais, o Nubank informou que o aplicativo apresentou instabilidade, o que afetou o acesso às contas e que estão cuidando da situação. Ainda não há previsão de que o acesso volte ao normal.

Nubank está fora do ar: banco explica situação

