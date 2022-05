Resultado da Lotofácil concurso 2529 de hoje, terça (24/05/22)

A Loteria da Caixa sorteia hoje, terça-feira (24), os números do resultado da Lotofácil concurso 2529 a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão e o sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil concurso 2529

Os números do resultado da Lotofácil de hoje foram:

Como ganhar na Lotofácil?

Para ganhar o prêmio principal de R$ 1,5 milhão, os jogadores precisam acertar as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2529. Porém, também é possível faturar quantias menores marcando 11, 12, 13 ou 14 dezenas do resultado.

Os prêmios fixos são de: R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. Após a dedução dos prêmios fixos, 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas.

Dessa forma, o prêmio principal pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa. Se não houver acertador do resultado da Lotofácil 2261, independentemente da faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa.

Próximo sorteio – Nesta quarta-feira, dia 25 de maio, está previsto para ser realizado o sorteio da Lotofácil, concurso 2560, a partir das 20h, de acordo com o calendário das Loterias Caixa.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.